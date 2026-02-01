Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Kültür Sanat Eleme adayları belli oldu: Lina potada

Eleme adayları belli oldu: Lina potada

Survivor 2026'da Ünlüler son dokunulmazlığı alarak haftayı kazasız kapattı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Eleme adayları belli oldu: Lina potada - Resim: 1

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında haftanın dokunulmazlık mücadeleleri nefes kesen anlara sahne oldu.

Eleme adayları belli oldu: Lina potada - Resim: 2

Hafta boyunca oynanan oyunlarda ilk dokunulmazlık mücadelesini Gönüllüler takımı kazanırken, ikinci oyunda Ünlüler takımı üstünlük sağladı.

Eleme adayları belli oldu: Lina potada - Resim: 3

Üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler takımı bir kez daha galip gelerek haftayı dokunulmaz tamamladı ve eleme tehlikesinden kurtuldu.

Eleme adayları belli oldu: Lina potada - Resim: 4

Gönüllüler takımı ada konseyinde üçüncü eleme adayını belirlemek zorunda kaldı.

Eleme adayları belli oldu: Lina potada - Resim: 5

Gönüllüler takımının gerçekleştirdiği oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı Lina olarak seçildi.

Eleme adayları belli oldu: Lina potada - Resim: 6

Lina'nın aday gösterilmesiyle birlikte potadaki gerilim iyice arttı.

Eleme adayları belli oldu: Lina potada - Resim: 7

Ünlüler takımında ise performans birincisi olarak öne çıkan Nobre, dördüncü ve son eleme adayı olarak Meryem Boz seçildi.

Eleme adayları belli oldu: Lina potada - Resim: 8

Hafta boyunca eleme potasına giren isimler Seren Ay, Tuğçe, Lina ve Meryem Boz oldu.

Eleme adayları belli oldu: Lina potada - Resim: 9

Dört yarışmacı arasında halk oylaması yapıldı ve sonuçlar büyük sürpriz yarattı.

Eleme adayları belli oldu: Lina potada - Resim: 10

Halkın tercihiyle Seren Ay ve Lina korunarak eleme potasından çıkarıldı.

Eleme adayları belli oldu: Lina potada - Resim: 11

Geriye kalan Tuğçe ile Meryem Boz, düello için karşı karşıya gelecek ve adadan ayrılacak son isim belli olacak.

Eleme adayları belli oldu: Lina potada - Resim: 12

Heyecanlı düello öncesi tüm gözler bu iki yarışmacının performansına çevrildi.

