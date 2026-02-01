Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında haftanın dokunulmazlık mücadeleleri nefes kesen anlara sahne oldu.
Eleme adayları belli oldu: Lina potada
Survivor 2026'da Ünlüler son dokunulmazlığı alarak haftayı kazasız kapattı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Hafta boyunca oynanan oyunlarda ilk dokunulmazlık mücadelesini Gönüllüler takımı kazanırken, ikinci oyunda Ünlüler takımı üstünlük sağladı.
Üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler takımı bir kez daha galip gelerek haftayı dokunulmaz tamamladı ve eleme tehlikesinden kurtuldu.
Gönüllüler takımı ada konseyinde üçüncü eleme adayını belirlemek zorunda kaldı.
Gönüllüler takımının gerçekleştirdiği oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı Lina olarak seçildi.
Lina'nın aday gösterilmesiyle birlikte potadaki gerilim iyice arttı.
Ünlüler takımında ise performans birincisi olarak öne çıkan Nobre, dördüncü ve son eleme adayı olarak Meryem Boz seçildi.
Hafta boyunca eleme potasına giren isimler Seren Ay, Tuğçe, Lina ve Meryem Boz oldu.
Dört yarışmacı arasında halk oylaması yapıldı ve sonuçlar büyük sürpriz yarattı.
Halkın tercihiyle Seren Ay ve Lina korunarak eleme potasından çıkarıldı.
Geriye kalan Tuğçe ile Meryem Boz, düello için karşı karşıya gelecek ve adadan ayrılacak son isim belli olacak.
Heyecanlı düello öncesi tüm gözler bu iki yarışmacının performansına çevrildi.