14 Nisan 2026 Salı
Elektrikli lüksün yeni kralı: Yeni Mercedes-Benz EQS tanıtıldı

Mercedes-Benz, amiral gemisi elektrikli sedanı EQS’i 2027 için yeniledi. Daha güçlü motorlar ve iki vitesli şanzımanla donatılan model, menzil ve şarj performansıyla rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz, elektrikli amiral gemisi sedanı EQS modelini 2027 yılı için önemli güncellemelerle yeniledi. Daha büyük batarya kapasitesi, yenilenen ön tasarım ve gelişmiş 800 volt elektrik mimarisiyle dikkat çeken yeni EQS, lüks elektrikli sedan segmentinde çıtayı bir kez daha yükseltiyor.

DAHA BÜYÜK BATARYA VE ARTAN MENZİL

Yeni Mercedes-Benz EQS’in en önemli yeniliklerinden biri batarya tarafında yaşanıyor. EQS 450+ ve üzerindeki versiyonlarda batarya kapasitesi 118 kWh’tan 122 kWh seviyesine çıkarıldı. Bu artış sayesinde araç, WLTP ölçümlerine göre yaklaşık 926 km menzil sunabiliyor. Bu değer, önceki modele göre yüzde 13’lük dikkat çekici bir iyileşme anlamına geliyor.

YENİ ELEKTRİK MOTORLARI VE İKİ VİTESLİ ŞANZIMAN

Mercedes-Benz, aracın arka aksına şirket içinde geliştirdiği yeni elektrik motorlarını yerleştirdi. Bu motorlara ek olarak iki vitesli şanzıman da eklendi. Bu teknik yenilikler, hem daha yüksek verimlilik hem de daha dinamik bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

800V MİMARİSİYLE ULTRA HIZLI ŞARJ

Yeni EQS, 800 volt elektrik mimarisi sayesinde 350 kW DC hızlı şarj desteğine kavuştu. Bu sayede sadece 10 dakikalık bir şarj işlemiyle yaklaşık 320 kilometre menzil kazanmak mümkün hale geliyor. Bu özellik, uzun yolculuklarda zaman kaybını minimuma indirerek elektrikli araç kullanıcılarının en büyük endişelerinden birini ortadan kaldırıyor.

YENİLENEN TASARIM VE GELECEĞİN LÜKSÜ

Dış tasarımda özellikle ön bölümde yapılan yenilemelerle EQS, daha modern ve dinamik bir görünüme kavuştu. Mercedes-Benz’in elektrikli araçlarda kullandığı “Purpose Design” felsefesini daha da ileri taşıyan yeni model, hem aerodinamik verimliliği artırıyor hem de markanın lüks DNA’sını güçlü şekilde yansıtıyor.

Yeni Mercedes-Benz EQS tanıtılması, elektrikli mobilite dünyasında büyük yankı uyandırdı. 2027’de yollara çıkması beklenen güncellenmiş EQS, menzil, şarj hızı ve konfor açısından sınıfının en iddialı modellerinden biri olmaya aday.

Kaynak: Teknoloji Servisi
