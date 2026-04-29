Elektrikli araçlarda 'Batarya' alarmı: Aman dolandırıcılara dikkat

SANAYİDE YENİ DÖNEM

Yetkili servislerin ‘at ve yenisini al’ politikası, Türkiye’nin köklü oto sanayi kültüründe yepyeni bir pazar doğurdu. İstanbul Maslak, Ankara Ostim ve İzmir Bornova gibi merkezlerde eskiden motor rektefiyesi yapan dükkânların yerini yeni nesil ‘EV (Elektrikli Araç) Garajları’ almaya başladı. Bu özel garajlar, devasa faturalara karşı ‘hücre ve modül tamiri’ ile çözüm üretiyor. Araç bilgisayara bağlanarak, yüzlerce hücreden oluşan batarya paketinin hangisinde arıza olduğu tespit ediliyor. Bütün paket çöpe atılmak yerine, sadece ömrünü tamamlamış olan hücre değiştiriliyor. Yetkili serviste komple değişim için 1 milyon TL istenen bir premium aracın batarya sorunu, sanayide sadece arızalı modüllerin değiştirilmesi ve işçilikle 80 bin ile 150 bin TL arasındaki rakamlara çözülebiliyor.