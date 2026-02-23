Günaydın’da yer alan habere göre, ünlü oyuncu Elçin Sangu'ya, 7 aydır yanında çalıştırdığı işçi Hakan Balı, hak ettiği 92 Bin TL'yi ödemediğini iddia ederek dava açtı. Sangu’ya daha önce de mimarlık şirketi sahibi Abdullah Celal Erol da 'dolandırıcılık' iddiası ile dava açmıştı.
“Elçin Sangu beni dolandırdı”: “7 ay çalıştım, paramı alamıyorum”
Elçin Sangu ile yaşadığı ücret anlaşmazlığı nedeniyle yargı sürecine giden inşaat işçisi Hakan Balı, 92 bin TL’lik alacağını tahsil edemediğini söyledi. Balı, "Elçin Hanım'la evinin dış cephe işi için anlaştık. Günlerce çalıştım, paramı vermedi. Avukatlar inceleme yaparken üzerime saldırdı." dedi.Derleyen: Hande Karacan
SÜREÇ 2021 YILINDA BAŞLADI
Balı’nın anlatımına göre süreç, 2021 yılının Nisan ayında Sangu’nun evinin dış cephe ve bahçe düzenleme işleri için anlaşma yapılmasıyla başladı. İddiaya göre daha önce projede çalışan bazı kişiler işi yarıda bırakmış, Balı ise mimar Fırat Işık aracılığıyla projeye dahil olmuştu. Peyzajdan drenaja, sıvadan seramik işlerine kadar pek çok kalemde çalışma yaptıklarını belirten Balı, altı işçiyle birlikte yaklaşık yedi ay boyunca sahada emek verdiklerini söyledi.
“92 BİN TL’LİK ALACAĞIMI ÖDEMEDİ”
Balı, işin sonuna yaklaşıldığı dönemde çeşitli anlaşmazlıklar yaşandığını öne sürdü. Sangu’nun sevgilisi olduğunu belirttiği kişinin kendisine yönelik suçlamalarda bulunduğunu ve bu gerginliğin ardından işi bırakma kararı aldığını ifade etti. Ekim 2021’de projeden ayrıldığını belirten Balı, 92 bin TL’lik alacağının ödenmediğini söyledi.
İddiaya göre dava açma niyetini ilettikten sonra hesabına 21 bin TL gönderildi. Balı, bu ödemeyi avukatına danışarak iade ettiğini ve bunun alacağın varlığının göstergesi olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Öte yandan karşı tarafın eksik ve kusurlu iş yaptığı iddiasında bulunduğunu, bunu kabul etmediğini söyledi.
KEŞİFTE POLİS EŞLİK ETTİ
Balı ayrıca, bilirkişi incelemesi sırasında Sangu ile gerginlik yaşandığını ve ikinci keşifte güvenlik talep ettiğini belirtti. Mahkeme sürecinin halen devam ettiğini aktaran Balı, yaşadığı maddi ve manevi zorluklara da dikkat çekti. Üç çocuk babası olduğunu, eşinin hayatını kaybettiğini ve Down sendromlu oğlunun bakım sorumluluğunun kendisinde bulunduğunu ifade ederek, geçim sıkıntısı çektiğini söyledi.
Öte yandan oyuncu Elçin Sangu’nun, sosyal medyada kendisine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Balı’ya dava açtığı ve yerel mahkemenin üç ay hapis cezası verdiği, kararın ise istinaf sürecinde olduğu öğrenildi.
Taraflar arasındaki hukuki süreç devam ediyor.