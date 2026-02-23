“Elçin Sangu beni dolandırdı”: “7 ay çalıştım, paramı alamıyorum”

SÜREÇ 2021 YILINDA BAŞLADI

Balı’nın anlatımına göre süreç, 2021 yılının Nisan ayında Sangu’nun evinin dış cephe ve bahçe düzenleme işleri için anlaşma yapılmasıyla başladı. İddiaya göre daha önce projede çalışan bazı kişiler işi yarıda bırakmış, Balı ise mimar Fırat Işık aracılığıyla projeye dahil olmuştu. Peyzajdan drenaja, sıvadan seramik işlerine kadar pek çok kalemde çalışma yaptıklarını belirten Balı, altı işçiyle birlikte yaklaşık yedi ay boyunca sahada emek verdiklerini söyledi.