Mahfi Eğilmez, küresel dengelerin hızla değiştiğine dikkat çekerek mevcut ekonomi programının artık eski varsayımlar üzerine kurulu kaldığını vurguladı. Ona göre mesele artık programı savunmak değil, değişen gerçeklere uyum sağlamak.
Ekonomide kritik değişim sinyali: Ünlü ekonomist uyardı
Mahfi Eğilmez, küresel gelişmelerle birlikte ekonomi programının temel varsayımlarının çöktüğünü belirterek, petrol fiyatlarından enflasyona kadar birçok alanda acil revizyon gerektiğini söyledi.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Orta Vadeli Program’da petrol fiyatı 65 dolar olarak öngörülmüştü. Ancak bugün 110 doların üzeri konuşuluyor. Bu fark yalnızca enerji maliyetlerini değil, enflasyondan cari açığa kadar tüm dengeleri altüst ediyor.
Her artış zincirleme etki yaratıyor
Petrol fiyatındaki her 10 dolarlık yükselişin, cari açığı milyarlarca dolar artırdığı ve enflasyonu yukarı çektiği biliniyor. Bu da başlangıçta yapılan hesapların artık geçerliliğini yitirdiğini gösteriyor.
Risk primi yeniden yükselişte
Türkiye’nin CDS primi kısa süre önce 200 baz puan seviyesine kadar gerilemişti. Ancak son gelişmelerle birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu durum, dış borçlanma maliyetlerini ciddi şekilde artırıyor.
Eğilmez’e göre mevcut enflasyon hedefleri gerçekçi değil. Değişen koşullar altında yüzde 25 seviyesinde yeni bir tahmin yapılması gerektiğini ifade ediyor.
Merkez Bankası’nın attığı adımlar sonrası borçlanma maliyetlerinde hissedilir bir artış yaşandı. Bu durum hem kamu hem özel sektör için finansmanı zorlaştırıyor.
Geçici gelirlerle sağlanan bütçe dengesi kalıcı değil. Artan enerji maliyetleri ve yavaşlayan ekonomiyle birlikte bütçe açığının büyümesi, cari açığın ise hedeflerin çok üzerine çıkması bekleniyor.
“Program değişmeli” mesajı
Eğilmez, ortaya çıkan tabloyu net bir ifadeyle özetliyor: Gerçekler değişmişken programın değişmemesi artık bir tercih değil, doğrudan bir hata. Yeni koşullara uygun bir ekonomi politikası kaçınılmaz görünüyor.