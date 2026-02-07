Ejderha meraklıları buraya: İşte sinema tarihinin en iyi 10 ejderha filmi

1. Ateş Krallığı (Reign of Fire, 2002)

Post-apokaliptik bir atmosferde ejderhaların dünyayı nasıl bir kül yığınına çevirebileceğini merak ediyorsanız, bu film tam size göre. Christian Bale ve Matthew McConaughey gibi dev isimleri buluşturan yapım, 2020’de uyandırılan kadim bir ejderhanın modern dünyayı altüst etmesini konu alıyor. Dönemine göre hayli ileri olan görsel efektleri ve karanlık tonuyla, türün en klasikleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.