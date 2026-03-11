Edip Akbayram Çankaya'da anıldı: Kızı Türkü'den gözyaşlarıyla dolu sözler

“İYİ Kİ BU DÜNYAYA GELDİN”

“Sen bizim biriciğimiz en değerlemizsin. Sen iyi ki bu dünyaya geldin, ayak izini bıraktın. Senin şarkılarını söylemeyi ne kendimde ne de kimselerin sesinde duyamazken, seni büyük bir gurur, derin bir özlemle saygıyla ve sevgiyle andık babacığım… Benim canım.”