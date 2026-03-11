Edip Akbayram, 2 Mart'ta çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Bu acı kayıp, ailesini ve sanat dünyasını derin bir yasa boğdu.
Edip Akbayram Çankaya'da anıldı: Kızı Türkü'den gözyaşlarıyla dolu sözler
Edip Akbayram’ın vefat yıldönümünde kızı Türkü Akbayram duygusal paylaşımlar yaptı. Babasının doğum gününde ve Çankaya’daki anma etkinliğinde “silinmez izler bıraktın” diyerek usta sanatçıyı özlemle andı, şarkılarıyla birleştirdiği insanları minnetle yâd etti.
Vefatının yıldönümünde usta sanatçı çeşitli etkinliklerle anılırken, kızı Türkü Akbayram da sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.
Konserlerinde babasına sıkça yer veren Türkü Akbayram, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Sanatçı en son babasının doğum günü dolayısıyla anlamlı bir paylaşım yaptı.
“GÖKYÜZÜNÜN EN PARLAK IŞIKLARINDAN BİRİ”
Babasıyla çekilmiş bir fotoğrafı yayınlayan Türkü Akbayram şu ifadeleri kullandı: “Söz konusu sen isen zaman asla di'li geçmeyecek. İyi ki doğdun, gökyüzünün en parlak ışıklarından biri iyi ki... Seni tanıyan, sana sarılan herkes o kadar şanslı.”
ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Usta sanatçı Edip Akbayram için özel bir anma töreni gerçekleştirildi. Kendisi gibi şarkıcı olan kızı Türkü Akbayram da sahnede yer alarak babasının eserlerini seslendirdi.
“SİLİNMEZ İZLER BIRAKTIN”
Anma etkinliğinden fotoğraflar paylaşan Türkü Akbayram şunları yazdı:
“Edip Akbayram”ı Anma Etkinliğ Çankaya... Ne güzel ne silinmez izler bıraktın bu dünyaya. Yanık sesin, bir ülke dolusu insanı aynı hasrette, vuslatta, acıda, umutta birleştirdin, şarkılarınla sarıp sarmaladın sahnede açtığın o kollarınla.. muhteşem kalbin, sıcacık gülüşün ile direnişin, 70’li yıllardaki o kaftanın, sahnedeki yeleklerin, seni sen yapan her şey ile…”
“İYİ Kİ BU DÜNYAYA GELDİN”
“Sen bizim biriciğimiz en değerlemizsin. Sen iyi ki bu dünyaya geldin, ayak izini bıraktın. Senin şarkılarını söylemeyi ne kendimde ne de kimselerin sesinde duyamazken, seni büyük bir gurur, derin bir özlemle saygıyla ve sevgiyle andık babacığım… Benim canım.”
TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?
Türkü Akbayram, Türk müzik dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızıdır.1986 yılında doğan Türkü Akbayram Ayten Akbayram ile Edip Akbayram çiftinin çocuğudur.
Aslen Gaziantepli olan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir ortamda büyümüştür. Babasının yolundan giderek müzik kariyerine adım atmış ve şarkıcı, yorumcu olarak tanınmıştır.
Eğitim hayatında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nden mezun olmuştur.2013 yılında Serdar Çınar ile evlenmiş, bu evlilikten 2019 yılında Lavin adında bir kızı dünyaya gelmiştir.
Müzik kariyerine 2018 yılında "Hiçbiri" adlı single ile başlayan Türkü Akbayram, sonraki yıllarda Mavi Liman, Sarı Gelin, Yiğidim Aslanım, Boşu Boşuna, Yara, Akşamlar, Mor Menekşe, Yak Beni ve Garip gibi parçaları seslendirmiştir.
Babasının klasik eserlerini de konserlerinde sıkça yorumlamakta ve onun mirasını yaşatmaktadır.
Babası Edip Akbayram'ın 2 Mart 2025'te vefatından sonra, anma etkinlikleri, sosyal medya paylaşımları ve sahne performanslarıyla babasını sıkça anmakta, duygusal mesajlarla sevenleriyle buluşmaktadır.
Aktif olarak Instagram (@turkuakbayram) ve diğer platformlarda takipçileriyle iletişim kurmakta, müzik çalışmalarına devam etmektedir.