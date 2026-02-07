Almanya Bundesliga 2’nin 21. haftasında lider Schalke 04 küme hattında bulunan Dynamo Dresden’i konuk etti.
Edin Dzeko’nun golleri yetmedi: Dynamo Dresden Schalke 04’e kabusu yaşattı
Almanya Bundesliga 2’de liderlik koltuğunda oturan Kenan Karaman’ın kaptanlığını yaptığı Schalke 04, Dynamo Dresden karşısında yeni transfer Edin Dzeko’nun golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta son bölümde üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.Derleyen: Furkan Çelik
Kenan Karaman’ın kaptanlığını yaptığı Schalke 04’te ara transfer döneminde Fiorentina’dan takıma katılan Fenerbahçe’nin eski golcüsü Edin Dzeko ilk 11’de başladığı maçta yıldızlaştı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede 52 ve 70’inci dakikalarda ağları havalandıran Edin Dzeko Schalke 04’ün 2-0 öne geçmesini sağladı. Tecrübeli golcü skoru 2-0’a getirdikten sonra 71’de alkışlarla kenara geldi.
Karşılaşmada 76’ıncı dakikada oyuna dahil olan Schalke 04’ün bir başka Türk oyuncusu Hasan Kuruçay, 2 dakika sonra şansız bir şekilde topu kendi ağlarına gönderdi ve Dynamo Dresden puan için umutlandı.
Konuk ekip Thomas Leon Keller ile 87’de skoru eşitleyerek Schalke 04 taraftarlarına büyük bir şok yaşattı.
Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve liderlik koltuğunu tehlikeye sokan Schalke 04 puanını 40’a yükseltti.