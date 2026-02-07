Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Edin Dzeko’nun golleri yetmedi: Dynamo Dresden Schalke 04’e kabusu yaşattı

Edin Dzeko’nun golleri yetmedi: Dynamo Dresden Schalke 04’e kabusu yaşattı

Almanya Bundesliga 2’de liderlik koltuğunda oturan Kenan Karaman’ın kaptanlığını yaptığı Schalke 04, Dynamo Dresden karşısında yeni transfer Edin Dzeko’nun golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta son bölümde üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Furkan Çelik
Edin Dzeko’nun golleri yetmedi: Dynamo Dresden Schalke 04’e kabusu yaşattı - Resim: 1

Almanya Bundesliga 2’nin 21. haftasında lider Schalke 04 küme hattında bulunan Dynamo Dresden’i konuk etti.

Edin Dzeko’nun golleri yetmedi: Dynamo Dresden Schalke 04’e kabusu yaşattı - Resim: 2

Kenan Karaman’ın kaptanlığını yaptığı Schalke 04’te ara transfer döneminde Fiorentina’dan takıma katılan Fenerbahçe’nin eski golcüsü Edin Dzeko ilk 11’de başladığı maçta yıldızlaştı.

Edin Dzeko’nun golleri yetmedi: Dynamo Dresden Schalke 04’e kabusu yaşattı - Resim: 3

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede 52 ve 70’inci dakikalarda ağları havalandıran Edin Dzeko Schalke 04’ün 2-0 öne geçmesini sağladı. Tecrübeli golcü skoru 2-0’a getirdikten sonra 71’de alkışlarla kenara geldi.

Edin Dzeko’nun golleri yetmedi: Dynamo Dresden Schalke 04’e kabusu yaşattı - Resim: 4

Karşılaşmada 76’ıncı dakikada oyuna dahil olan Schalke 04’ün bir başka Türk oyuncusu Hasan Kuruçay, 2 dakika sonra şansız bir şekilde topu kendi ağlarına gönderdi ve Dynamo Dresden puan için umutlandı.

Edin Dzeko’nun golleri yetmedi: Dynamo Dresden Schalke 04’e kabusu yaşattı - Resim: 5

Konuk ekip Thomas Leon Keller ile 87’de skoru eşitleyerek Schalke 04 taraftarlarına büyük bir şok yaşattı.

Edin Dzeko’nun golleri yetmedi: Dynamo Dresden Schalke 04’e kabusu yaşattı - Resim: 6

Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve liderlik koltuğunu tehlikeye sokan Schalke 04 puanını 40’a yükseltti.

