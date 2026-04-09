Yeniçağ Gazetesi
09 Nisan 2026 Perşembe
Anasayfa Sağlık E-Sigara hakkında bilmediğiniz korkunç gerçekler

E-Sigara hakkında bilmediğiniz korkunç gerçekler

Modern tasarımların ve tatlı aromaların arkasına saklanan zehirli kokteyl gün yüzüne çıktı. Yapılan son araştırmalar, e-sigaranın sadece bir bağımlılık değil, doğrudan hayati organları hedef alan bir tehdit olduğunu kanıtlıyor.

Dilem Taştan Dilem Taştan
Son yıllarda geleneksel sigaraya bir alternatif olarak sunulan ve toplumda "daha az zararlı" olduğu algısıyla yaygınlaşan elektronik sigaralar (e-sigara), modern tıbbın merceği altında.

Uzmanlar, renkli aromaların ve modern tasarımların arkasında ciddi sağlık risklerinin gizlendiği konusunda uyarıyor.

E-sigaralar, sanılanın aksine sadece su buharı üretmez.

Cihazın içindeki likit ısıtıldığında ortaya çıkan aerosol; formaldehit, akrolein ve aseton gibi toksik maddeler içerir.

Ayrıca, likitlere tat veren aromatik kimyasalların akciğer dokusunda iltihaplanmaya yol açtığı kanıtlanmıştır. Özellikle "patlamış mısır akciğeri" olarak bilinen Bronşiolitis Obliterans hastalığı, bu aromaların içindeki diasetil maddesiyle doğrudan ilişkilidir.

Dünya genelinde rapor edilen EVALI (E-sigara veya Buharlama Ürünleri Kullanımına Bağlı Akciğer Hasarı), bu cihazların en somut tehlikesidir.

Akciğerlerde ağır hasara ve solunum yetmezliğine yol açan bu durum, kısa süreli kullanımda bile hayati risk oluşturabilmektedir.

E-sigaraların içindeki nikotin, kalp atış hızını artırarak tansiyonu yükseltir. Araştırmalar, e-sigara kullanımının damar sertliğine ve kalp krizi riskine zemin hazırladığını göstermektedir. Ayrıca, bu ürünlerin dumanına maruz kalan "pasif içiciler" de en az kullanıcılar kadar kimyasal tehdit altındadır.

Aromalı seçeneklerle gençleri hedef alan bu ürünler, beyin gelişimi devam eden bireylerde kalıcı bilişsel hasarlara ve öğrenme güçlüklerine neden olmaktadır.

Uzmanlar, e-sigaranın sigarayı bırakma aracı olmaktan ziyade, tütün bağımlılığına açılan bir "geçiş kapısı" olduğunu vurguluyor.

