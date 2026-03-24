e-Devlet çöktü mü? 24 Mart 2026 e-Devlet neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

24 Mart Salı sabahı e-Devlet Kapısı’na giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, sayfaların yavaş yüklenmesi ve işlemlerde yaşanan gecikmelerle karşılaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu durum, vatandaşların “e-Devlet çöktü mü?” sorusunu gündeme taşıdı. Kullanıcılar, yaşanan aksaklığın nedenlerini ve sistemin ne zaman normale döneceğini öğrenmek için resmi açıklamalara odaklandı. Peki, e-Devlet çöktü mü, e-Devlet’te sorun mu var, neden girilmiyor? 24 Mart e-Devlet ne zaman düzelecek?
Cemile Kurel
E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?
E-DEVLET’E NEDEN GİRİLEMİYOR?
Yoğun kullanıcı trafiği, planlı bakım çalışmaları ya da sistem güncellemeleri sırasında platformda geçici yavaşlamalar meydana gelebiliyor. Bu tür durumlar, sistemin tamamen çöktüğü yönünde bir algı oluşturabiliyor.
TEKNİK VE KULLANICI KAYNAKLI ETKENLER
Sunucu yoğunluğu, kimlik doğrulama süreçlerinde yaşanan gecikmeler, internet bağlantısı problemleri ya da cihaz ve tarayıcı kaynaklı sorunlar erişimi etkileyebiliyor. Ayrıca güncel olmayan uygulama sürümleri ve VPN kullanımı da girişlerde yavaşlamaya neden olabiliyor.
E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNER?
Benzer teknik sorunlar genellikle kısa sürede gideriliyor. 24 Mart Salı sabahı yaşanan yavaşlamanın da gün içerisinde kademeli olarak düzelmesi bekleniyor. Resmi açıklamaların takip edilmesi, doğru ve güncel bilgiye ulaşmak açısından önem taşıyor.
E-DEVLET NEDİR?
e-Devlet, diğer adıyla e-Devlet Kapısı ya da Dijital Türkiye, kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sunulmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir. Kullanıcı odaklı yapısıyla dikkat çeken platform, farklı devlet hizmetlerini tek bir noktada toplayarak doğru bilgiye kolay erişim imkânı sağlar.
e-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numarası ile pratik bir şekilde giriş yapılabilmektedir. Platforma erişim; PTT’den alınan şifre, mobil imza (Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kullanıcıları için), elektronik imza (akıllı kart ve okuyucu ile) ve çipli T.C. Kimlik Kartı aracılığıyla sağlanabilir. Bu çoklu giriş seçenekleri, kullanıcıların sisteme güvenli ve esnek biçimde ulaşmasını mümkün kılar.
Altyapı çalışmaları ve hizmet standartlarının belirlenmesi sürecinde e-Devlet, kamu hizmetlerinde bilgi, iletişim ve kaliteyi artırmayı hedefler. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sistemin yönetimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne devredilmiştir. 28 Mart 2025 tarihinde yayımlanan yeni kararname ile Dijital Dönüşüm Ofisi kapatılmış ve e-Devlet’in yönetimi Siber Güvenlik Başkanlığı’na bağlanmıştır.
SORUMLUK TÜRKSAT'TA
Sistemin teknik geliştirilmesi ve işletilmesinden ise Türksat sorumludur. Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol üstlenen e-Devlet Kapısı, her geçen gün daha fazla hizmeti bünyesine katarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir.