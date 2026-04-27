Dursun Özbek'ten derbi sözleri: 'Fenerbahçe'ye karşı hakeme rağmen kazandık'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek, hakem kararlarına rağmen hak edilen bir galibiyet aldıklarını ifade etti.Furkan Çelik
'HAKEME RAĞMEN KAZANDIK'
Karşılaşmanın ardından büyük mutluluk yaşadığını belirten Dursun Özbek, “Son derece mutlu oldum. Fenerbahçe'ye karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, hakeme rağmen aldık. Verilmeyen penaltılar...” dedi.
'ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM KALDI'
Galatasaray’ın hedefe doğru ilerlediğini söyleyen Özbek, “Galatasaray inandığı yolda yürüyor! Şampiyonluğa bir adım kaldı! Onu da yapacağız ve bütün camiamızı, taraftarlarımızı mutlu edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARA ÖVGÜ
Takımın performansından memnuniyet duyduğunu dile getiren Özbek, “Oyuncularımın ve teknik kadromun gözlerinden öperim! Güzel bir galibiyet aldık!” sözleriyle futbolculara ve teknik ekibe teşekkür etti.
TARAFTARA ÖZEL PARANTEZ
RAMS Park tribünlerine ayrı bir parantez açan Dursun Özbek, “Taraftarlarıma teşekkür gönderiyorum. Böyle bir taraftar dünyada hiçbir yerde yok. Bir dakika bile susmadılar, takımı desteklediler.” dedi.
'GALATASARAY ÇOK BÜYÜK CAMİA'
Sözlerini dikkat çeken ifadelerle tamamlayan Özbek, “Allah yolumuzu açık etsin! Bizi istedikleri gibi aşağıya çekmeye çalışsınlar, başaramazlar! Galatasaray çok büyük bir camia!” açıklamasında bulundu.