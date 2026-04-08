Yeniçağ Gazetesi
08 Nisan 2026 Çarşamba
Dursun Özbek düğmeye bastı: 6 yıldız için karar verildi

Galatasaray yönetimi, şampiyonluk hedefi için kritik kararlar aldı. Sözleşme ve transfer durumundaki 6 oyuncunun durumu sezon sonunda netleşecek.

Galatasaray yönetimi, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik adımlar atmaya başladı

Sarı-kırmızılı idareciler, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi dahil olmak üzere toplam 6 futbolcuyla ilgili kararlar aldı.

Süper Lig’de son olarak Trabzonspor’a 2-1 yenilen ve maç eksiğiyle Fenerbahçe ile Trabzonspor’un önünde bulunan Galatasaray’da yönetim harekete geçti.

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, sezon sonuna kadar şampiyonluğa odaklandı.

Mauro Icardi, Noa Lang, Sacha Boey ve Asprilla gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncularla ilgili karar, sezon tamamlandıktan sonra verilecek.

Ücret artışı talep eden Lucas Torreira ile Barış Alper Yılmaz ve transfer teklifi alan futbolculara dair karar da sezon sonunda netleşecek.

Galatasaray yönetimi ayrıca kalan maçlarda özel prim sistemine geçti.

Derbiler dışında her karşılaşmada futbolculara 2’şer milyon lira prim verilecek.

