Şanghay, 24 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehridir.
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız
Dünya, insanlığa ev sahipliği yaparken sayısız güzellik ve farklılık barındırıyor. İnsanlık on binlerce yıldır kendine yaşam alanları kurdu. Peki gezegenimiz hangi çarpıcı özelliklerle öne çıkıyor? İşte dünyanın enleri listesi!Taner Yener
Ekvator Ginesi ise 59 IQ ortalamasıyla en düşük zeka seviyesine sahip insanların yaşadığı ülkedir.
Hollanda’nın Groningen şehri, bisikletin en yoğun kullanıldığı yerdir. Groningen sakinlerinin %50’si ulaşımlarını bisikletle sağlıyor.
Dünyanın en çok gıda tüketen ülkesi Amerika Birleşik Devletleri’dir.
Suriye’deki Şam, 11.000 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski şehridir.
Atacama Çölü dünyanın en kuru yeridir.
İzlanda’daki Reykjavik kenti, dünyanın en az elektrik tüketen şehridir. Şehrin elektriğini jeotermal enerji santralleri karşılıyor.
Japonya’nın başkenti Tokyo, dünyanın en zengin şehridir.
Dünyanın en fakir şehri ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinshasa’dır.
Dünyanın en ucuz şehri Hindistan’daki Mumbai’dir.
Dünyanın en az nüfuslu şehri Vatikan’dır. Son sayımlara göre yaklaşık 900 kişi yaşamaktadır.
Dünyanın en az popüler ülkesi yüzde 54 negatif görüşle İran’dır.
Araştırmaya katılanlar en popüler ülke olarak Almanya’yı seçmiştir.
En stresli insanların yaşadığı ülke Nijerya’dır. Yolsuzluk, işsizlik ve yoksulluk bunda büyük rol oynar.
Nijerya’nın aksine Norveç, en az stresli insanlara ev sahipliği yapan ülkedir.
En kedi sever ülke, 76 milyon evcil kediyle Amerika Birleşik Devletleri’dir.
Aynı şekilde en çok köpek seven ülke de 61 milyon evcil köpekle Amerika Birleşik Devletleri’dir.
150 ülke arasında yapılan araştırma sonucu en duygusal ülke Filipinler olarak belirlenmiştir.
En az duygusal insanları barındıran yer ise Singapur’dur.
Dünyanın en çok fotoğraflanan yeri New York’taki Guggenheim Müzesi’dir.
En geniş internet altyapısına sahip şehir Güney Kore’nin başkenti Seul’dür.
Dünyada en çok güneş ışığı alan yer ABD Arizona Eyaleti’ndeki Yuma şehridir.
İsveç dünyanın en çok kafein tüketen ülkesidir.
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri İngiltere’nin başkenti Londra’dır.
Hindistan’ın Mawsynram şehri, dünyanın en fazla yağış alan bölgesidir.
Güney Sudan dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkesidir.
Doğu Antarktika Platosu dünyanın en soğuk bölgesidir.
Bu bölgede kaydedilen en düşük hava sıcaklığı -135 santigrat derecedir.
Everest Dağı’nın zirvesi deniz seviyesinden 8.848 metre yüksekliktedir.
Hong Kong, 107 IQ ortalamasıyla en zeki insanların yaşadığı bölgedir.