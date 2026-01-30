Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce 'Vay Be!' demeden duramayacaksınız

Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız

Dünya, insanlığa ev sahipliği yaparken sayısız güzellik ve farklılık barındırıyor. İnsanlık on binlerce yıldır kendine yaşam alanları kurdu. Peki gezegenimiz hangi çarpıcı özelliklerle öne çıkıyor? İşte dünyanın enleri listesi!

Taner Yener Taner Yener
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 1

Şanghay, 24 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehridir.

1 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 2

Ekvator Ginesi ise 59 IQ ortalamasıyla en düşük zeka seviyesine sahip insanların yaşadığı ülkedir.

2 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 3

Hollanda’nın Groningen şehri, bisikletin en yoğun kullanıldığı yerdir. Groningen sakinlerinin %50’si ulaşımlarını bisikletle sağlıyor.

3 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 4

Dünyanın en çok gıda tüketen ülkesi Amerika Birleşik Devletleri’dir.

4 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 5

Suriye’deki Şam, 11.000 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski şehridir.

5 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 6

Atacama Çölü dünyanın en kuru yeridir.

6 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 7

İzlanda’daki Reykjavik kenti, dünyanın en az elektrik tüketen şehridir. Şehrin elektriğini jeotermal enerji santralleri karşılıyor.

7 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 8

Japonya’nın başkenti Tokyo, dünyanın en zengin şehridir.

8 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 9

Dünyanın en fakir şehri ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinshasa’dır.

9 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 10

Dünyanın en ucuz şehri Hindistan’daki Mumbai’dir.

10 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 11

Dünyanın en az nüfuslu şehri Vatikan’dır. Son sayımlara göre yaklaşık 900 kişi yaşamaktadır.

11 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 12

Dünyanın en az popüler ülkesi yüzde 54 negatif görüşle İran’dır.

12 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 13

Araştırmaya katılanlar en popüler ülke olarak Almanya’yı seçmiştir.

13 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 14

En stresli insanların yaşadığı ülke Nijerya’dır. Yolsuzluk, işsizlik ve yoksulluk bunda büyük rol oynar.

14 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 15

Nijerya’nın aksine Norveç, en az stresli insanlara ev sahipliği yapan ülkedir.

15 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 16

En kedi sever ülke, 76 milyon evcil kediyle Amerika Birleşik Devletleri’dir.

16 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 17

Aynı şekilde en çok köpek seven ülke de 61 milyon evcil köpekle Amerika Birleşik Devletleri’dir.

17 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 18

150 ülke arasında yapılan araştırma sonucu en duygusal ülke Filipinler olarak belirlenmiştir.

18 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 19

En az duygusal insanları barındıran yer ise Singapur’dur.

19 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 20

Dünyanın en çok fotoğraflanan yeri New York’taki Guggenheim Müzesi’dir.

20 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 21

En geniş internet altyapısına sahip şehir Güney Kore’nin başkenti Seul’dür.

21 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 22

Dünyada en çok güneş ışığı alan yer ABD Arizona Eyaleti’ndeki Yuma şehridir.

22 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 23

İsveç dünyanın en çok kafein tüketen ülkesidir.

23 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 24

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri İngiltere’nin başkenti Londra’dır.

24 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 25

Hindistan’ın Mawsynram şehri, dünyanın en fazla yağış alan bölgesidir.

25 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 26

Güney Sudan dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkesidir.

26 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 27

Doğu Antarktika Platosu dünyanın en soğuk bölgesidir.

Bu bölgede kaydedilen en düşük hava sıcaklığı -135 santigrat derecedir.

27 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 28

Everest Dağı’nın zirvesi deniz seviyesinden 8.848 metre yüksekliktedir.

28 29
Dünyanın Enleri açıklandı: Bu listeyi görünce ‘Vay Be!’ demeden duramayacaksınız - Resim: 29

Hong Kong, 107 IQ ortalamasıyla en zeki insanların yaşadığı bölgedir.

29 29
