Dünyanın en uzun sahil yürüyüş yolu: Resmen açıldı...

İngiltere kıyılarını kesintisiz şekilde dolaşmayı mümkün kılan dünyanın en uzun sahil yürüyüş rotası resmen hizmete açıldı. Charles III’ün katılımıyla tanıtılan “King Charles III England Coast Path”, 4 bin 327 kilometrelik uzunluğuyla küresel ölçekte dikkat çekiyor.
Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Cornwall’dan Northumberland’a kadar uzanan rota, mevcut yolların yaklaşık 1.600 kilometrelik yeni patikalarla birleştirilmesiyle oluşturuldu. Proje sayesinde Seven Sisters Cliffs, Jurassic Coast ve Lake District gibi önemli noktalar ilk kez kesintisiz bir yürüyüş hattıyla birbirine bağlandı.
18 YILLIK PROJE TAMAMLANDI
2009 yılında başlatılan ve yaklaşık 18 yıl süren proje, arazi mülkiyeti ve hukuki süreçler gibi çeşitli zorlukların aşılmasıyla hayata geçirildi. Açılış törenine Çevre Bakanı Emma Reynolds ile Tony Juniper da katıldı. Yetkililer, bu rotanın yalnızca bir yürüyüş yolu değil; doğa, kültür ve turizmi bir araya getiren önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.
DOĞA VE TURİZME KATKI
Projeyle birlikte daha önce erişime kapalı birçok kıyı alanı halkın kullanımına açıldı. Kum tepeleri, kayalık plajlar ve uçurumlar yürüyüş rotasına dahil edilirken, engelli erişimi de önemli ölçüde geliştirildi.
Ayrıca rota boyunca yeni doğa koruma alanlarının oluşturulduğu ve bu sayede bölgedeki biyoçeşitliliğin korunmasının hedeflendiği belirtildi.
Henüz tamamı açılmamış olsa da güzergahın büyük bölümü kullanıma sunuldu.
Yıl sonuna kadar tüm hattın aktif hale gelmesi beklenirken, uzmanlar projenin İngiltere’de kıyı turizmini canlandırarak ekonomiye milyarlarca sterlin katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.