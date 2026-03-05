Dünyanın en tehlikeli 15 ülkesi açıklandı: İlk 5'te kim var?

Numbeo, her yıl düzenli olarak küresel çapta şehirler ve ülkeler bazında kapsamlı bir suç araştırması yapıyor. Katılımcıların hırsızlık, soygun, uyuşturucu kullanımı ve şiddet olayları hakkındaki bildirimlerine dayanan bu listede, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri yine başı çekiyor.