Numbeo, her yıl düzenli olarak küresel çapta şehirler ve ülkeler bazında kapsamlı bir suç araştırması yapıyor. Katılımcıların hırsızlık, soygun, uyuşturucu kullanımı ve şiddet olayları hakkındaki bildirimlerine dayanan bu listede, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri yine başı çekiyor.
Dünyanın en tehlikeli 15 ülkesi açıklandı: İlk 5'te kim var?
Numbeo'nun dünya çapındaki suç verileri ve güvenlik endekslerini incelediği 2026 "Suç Endeksi" raporu yayımlandı. Sokaklarında yürümek bile cesaret isteyen, suç oranlarının en yüksek seviyelerde olduğu 15 ülke şöyle sıralanıyor...Taner Yener
EN TEHLİKELİ ÜLKELER SIRALAMASI
Papua Yeni Gine (Suç Endeksi: 80.9)
Okyanusya'nın bu uzak ülkesinde kabileler arası çatışmalar, silahlı aşiret savaşları ve başkent Port Moresby'deki yaygın şiddet olayları hakim. Hızlı kentleşme, yoksulluk ve polis yetersizliğiyle birleşen bu faktörler, sokak suçlarını ve gaspı zirveye taşıyor; güvenlik endişeleri ülke genelinde maksimum seviyede.
Venezuela (Suç Endeksi: 80.4)
Derin ekonomik çöküş hiperenflasyon, kıtlık ve kitlesel göçle birleşince hırsızlık, silahlı soygun ve çete savaşları patladı. Başkent Karakas dünyanın en riskli şehirlerinden; çetelerin hakimiyeti, yozlaşmış yargı ve polis etkisizliği nedeniyle şiddet olayları günlük hayatın parçası haline geldi.
Haiti (Suç Endeksi: 80.1)
Siyasi istikrarsızlık, başkan suikastı sonrası oluşan güç boşluğu çetelerin başkenti Port-au-Prince'i ele geçirmesine yol açtı. Kaçırma, gasp, silahlı çatışmalar ve uyuşturucu ticareti yaygın; hükümet otoritesinin neredeyse yok olması, sokakları korku dolu bir alana dönüştürüyor.
Afganistan (Suç Endeksi: 74.8)
Taliban yönetimi altında terör tehditleri, intihar saldırıları ve yerel çetelerin faaliyetleri sürüyor. Kadınlara yönelik şiddet, adam kaçırma ve mülkiyet suçları yüksek; savaş sonrası kaos, yoksulluk ve zayıf kurumlar nedeniyle ülke tehlikeli konumunu koruyor.
Güney Afrika (Suç Endeksi: 74.5)
Johannesburg, Cape Town ve Pretoria gibi büyük şehirlerde silahlı soygun, araba kaçırma, ev baskınları ve cinsel şiddet olayları sık. Eşitsizlik, işsizlik ve organize suç çeteleri bu sorunları besliyor; günlük hayatta gasp riski çok yüksek seviyede.
Honduras (Suç Endeksi: 71.9)
Orta Amerika'nın "çete cenneti" olarak bilinen ülkede MS-13 ve Barrio 18 gibi uyuşturucu kartelleri hakim. Cinayet oranları, gasp ve kaçırma olayları yüksek; yolsuzluk ve polis içindeki çete bağlantıları güvenliği iyice zayıflatıyor.
Trinidad ve Tobago (Suç Endeksi: 71.2)
Küçük ada ülkesi olmasına rağmen uyuşturucu kaçakçılığının önemli geçiş rotasında yer alması şiddet olaylarını artırıyor. Çete çatışmaları, silahlı soygun ve cinayetler özellikle başkent Port of Spain'de yoğun; turizm bölgeleri dışında risk çok yüksek.
Suriye (Suç Endeksi: 67.5)
İç savaşın uzun vadeli yıkımı, mülteci akınları ve bölgesel çatışmalar devam ediyor. Adam kaçırma, yağma, bombalı saldırılar ve organize suç yaygın; rejim kontrolündeki alanlarda bile güvenlik zayıf, kaos ortamı suç oranlarını yükseltiyor.
Jamaika (Suç Endeksi: 67.4)
Turizm cenneti görüntüsüne rağmen Kingston gibi şehirlerin arka mahallelerinde çete savaşları ve uyuşturucu ticareti hakim. Cinayet oranları yüksek; "garrison" denen çete kontrolündeki bölgelerde şiddet olayları günlük rutin haline gelmiş durumda.
Guyana (Suç Endeksi: 66.9)
Son yıllarda altın ve petrol patlamasına rağmen mülkiyet suçları, sokak hırsızlıkları, soygun ve şiddet artıyor. Başkent Georgetown'da gece dışarı çıkmak riskli; yoksulluk, eşitsizlik ve zayıf kolluk kuvvetleri bu suç dalgasını tetikliyor.
• Ekvador (Suç Endeksi: 66-68 aralığı, tahmini sıralama)
Son yıllarda uyuşturucu kartelleri ve çete şiddeti patlaması yaşayan Ekvador'da Guayaquil gibi liman şehirleri özellikle riskli. Hapishane isyanları, adam kaçırma ve sokak cinayetleri yaygın; hükümetin sert müdahalelerine rağmen organize suç hakimiyeti güvenlik endeksini düşük tutuyor, turistler için bile sokaklar tehlikeli hale geliyor.
• Yemen (Suç Endeksi: 65-67 aralığı, tahmini sıralama)
Devam eden iç savaş, Husiler ve diğer gruplar arası çatışmalar Yemen'i kaosa sürüklüyor. Adam kaçırma, bombalı saldırılar, yağma ve yerel çetelerin faaliyetleri yüksek; altyapı çöküşü ve yoksulluk suç oranlarını artırıyor, ülke genelinde seyahat neredeyse imkansız denecek kadar riskli.
• Bangladeş (Suç Endeksi: 64-66 aralığı, tahmini sıralama)
Yoğun nüfus ve hızlı kentleşme Bangladeş'te hırsızlık, gasp ve organize suçları tetikliyor. Dhaka gibi büyük şehirlerde sokak suçları, siyasi şiddet ve yolsuzluk yaygın; polis etkinliği düşük, gece dışarı çıkmak riskli, mülkiyet suçları ve şiddet olayları günlük hayatı etkiliyor.
• Kolombiya (Suç Endeksi: 64-65 aralığı, tahmini sıralama)
Uyuşturucu kartelleri, ELN ve FARC kalıntılarının çatışmaları Kolombiya'yı tehlikeli kılıyor. Bogota ve Medellin'de gasp, kaçırma ve cinayetler sık; barış süreci ilerlese de kırsal alanlarda şiddet devam ediyor, turizm bölgeleri dışında risk yüksek seviyede kalıyor.
• Sudan (Suç Endeksi: 63-65 aralığı, tahmini sıralama)
İç savaş ve RSF ile ordu arası çatışmalar Sudan'ı kaosa sürükledi. Hartum'da yağma, silahlı soygun ve etnik şiddet yaygın; mülteci akınları ve yoksulluk suç dalgasını besliyor, ülke genelinde güvenlik yok denecek kadar az, seyahat tavsiyeleri en üst seviyede.