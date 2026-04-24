Dünyanın en sıcak ülkeleri çoğunlukla Afrika ve Orta Doğu’da, çöl ikliminin etkisi altında bulunuyor. Bu bölgelerde yıllık ortalama sıcaklıklar 25-30°C civarında seyrederken, yaz aylarında değerler 50°C’nin üzerine çıkabiliyor. Bu ekstrem hava koşulları, yaşam biçiminden ekonomiye kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor.
Dünyanın en sıcak ülkeleri belli oldu: Termometreler yetmiyor
Dünyanın bazı bölgelerinde termometreler 50°C’yi aşarken, asfaltın eridiği ve günlük yaşamın neredeyse durduğu zamanlar oluyor. Hatta bir noktada ölçülen 70.7 derecelik yüzey sıcaklığı, bilim insanlarını bile hayrete düşürmüş durumda. İşte kavurucu sıcaklıklarıyla rekor kıran ülkeler...Derleyen: Cemile Kurel
ZİRVEDE KİM VAR?
Batı Afrika’da yer alan Mali, yaklaşık 28.8°C’lik yıllık ortalama sıcaklığıyla listenin başında geliyor. Özellikle Timbuktu çevresinde sıcaklıkların 50°C’yi aşması oldukça yaygın. Sahra Çölü’nün etkisi ülkede açıkça hissediliyor.
AŞIRI SICAKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI ÜLKELER
Mali’nin komşuları Burkina Faso ve Nijer de benzer şekilde yüksek sıcaklık ortalamalarına sahip. Özellikle Nijer’in Agadez bölgesi, yakıcı sıcaklıklarıyla biliniyor.
SAHRA’NIN KALBİNDE YAŞAM
Çad, geniş çöl alanları sayesinde gün içinde adeta bir fırın etkisi yaratan hava koşullarına sahip. Bu durum ülkeyi dünyanın en sıcak yerlerinden biri haline getiriyor.
ORTA DOĞU’NUN KAVURUCU YÜZÜ
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerde yaz aylarında sıcaklıklar 50°C sınırını aşabiliyor. Rub’ al Khali gibi çöl alanları, gezegenin en sıcak noktaları arasında gösteriliyor.
ASYA’DAKİ SICAKLIK DALGASI
Pakistan ve Hindistan, yoğun nüfus ile aşırı sıcakların birleştiği ülkeler arasında yer alıyor. Yaz aylarında sıcaklıklar 50°C’ye yaklaşarak yaşam koşullarını zorlaştırıyor.
TROPİKAL BÖLGELERDE HİSSEDİLEN SICAKLIK
Küba ve Tayland gibi ülkelerde sıcaklıklar yıl boyunca yüksek kalıyor. Nem oranının fazlalığı, hissedilen sıcaklığı daha da artırarak bunaltıcı bir ortam oluşturuyor.
KUZEY AFRİKA’NIN SICAK NOKTALARI
Tunus’un Kebili bölgesi gibi Sahra’ya yakın alanlarda ölçülen değerler, zaman zaman rekor seviyelere ulaşabiliyor.
REKOR KIRAN BÖLGELER
Sadece ülkeler değil, bazı özel noktalar da aşırı sıcaklıklarıyla dikkat çekiyor. ABD’deki Death Valley, 56.7°C ile resmi hava sıcaklığı rekorunu elinde tutuyor. İran’daki Lut Çölü ise 70.7°C’ye ulaşan yüzey sıcaklığıyla öne çıkıyor.
SICAK İKLİMİN ETKİLERİ
Bu bölgelerde yaşamak oldukça zorlu olsa da, sıcak ülkeler turizm açısından ilgi çekmeye devam ediyor. Ancak yüksek sıcaklıklar; su kaynaklarını azaltıyor, tarımı zorlaştırıyor ve enerji tüketimini artırıyor.