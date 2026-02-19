Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye de bu listede

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye de bu listede

Dünyanın farklı şehirlerindeki güzellikleri görmek isteyen insanlar, dağları, denizleri aşıyor. Peki dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi neresi? Sizler için sıraladık…

Dünyanın çeşitli güzelliklerini görmek isteyen insanlar, hava, deniz hatta okyanusları aşıyor. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu.

İşte dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi

10-YUNANİSTAN

36 milyon

9-JAPONYA

36,9 milyon

8-ALMANYA

37,5 milyon

7-BİRLEŞİK KRALLIK

41,8 milyon

6-MEKSİKA

45 milyon

5-İTALYA

57,7 milyon

4-TÜRKİYE

60,6 MİLYON

3-ABD

73,4 milyon

2-İSPANYA

93,8 milyon

1-FRANSA

102 milyon

