Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye de bu listede

Dünyanın çeşitli güzelliklerini görmek isteyen insanlar, hava, deniz hatta okyanusları aşıyor. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu.
İşte dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi
10-YUNANİSTAN
36 milyon
9-JAPONYA
36,9 milyon
8-ALMANYA
37,5 milyon
7-BİRLEŞİK KRALLIK
41,8 milyon
6-MEKSİKA
45 milyon
5-İTALYA
57,7 milyon
4-TÜRKİYE
60,6 MİLYON
3-ABD
73,4 milyon
2-İSPANYA
93,8 milyon
1-FRANSA
102 milyon