Yeniçağ Gazetesi
10 Nisan 2026 Cuma
Anasayfa Teknoloji Dünyanın en çok satan telefonları belli oldu: Tahtı kimseye bırakmadı

Dünyanın en çok satan telefonları belli oldu: Tahtı kimseye bırakmadı

2025’in son çeyreğinde iPhone 17 Pro Max dünyanın en çok satan telefonu olurken, Samsung Galaxy A56 ise en çok satan Android cihaz oldu. Apple beş, Samsung dört modelle ilk onda yer aldı. Detaylar haberimizde...

Taner Yener
2025'in son çeyreğinde dünyanın en çok satan telefonu iPhone 17 Pro Max oldu. Android cephesinde ise en çok satan telefon Samsung'un Galaxy A56 modeli oldu.

Samsung, küresel akıllı telefon pazarında önemli bir başarı elde etti. Galaxy A56, 2025’in dördüncü çeyreğinde dünyanın en çok satan Android akıllı telefonu olarak öne çıktı.

Daha da önemlisi, amiral gemisi Galaxy S25 dahil olmak üzere dört Samsung Galaxy cihazı, çeyrek boyunca dünyanın en çok satan ilk on akıllı telefonu arasında yer aldı.

Counterpoint Research verilerine göre Apple’ın iPhone 17 Pro Max modeli, 2025’in dördüncü çeyreğinde dünya genelinde en çok satan akıllı telefon oldu.

Onu sırasıyla iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 16 takip etti.

Samsung’un Galaxy A56 modeli ise beşinci sırayı alarak söz konusu dönemde dünyanın en çok satan Android akıllı telefonu olmayı başardı.

İşte 2025’in dördüncü çeyreğinde dünya çapında en çok satan akıllı telefon modelleri:

1.Apple – iPhone 17 Pro Max

2.Apple – iPhone 17

3.Apple – iPhone 17 Pro

4.Apple – iPhone 16

5.Samsung – Galaxy A56

6.Samsung – Galaxy A36

7.Samsung – Galaxy A07

8.Apple – iPhone 16e

9.Xiaomi – Redmi A5

10.Samsung – Galaxy S25

