20. Polonya – 1.110
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede
IMF projeksiyonlarına göre 2026 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu. İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…Derleyen: Baran Yalçın
19. Suudi Arabistan – 1.316
18. Hollanda – 1.413
17. Endonezya – 1.550
16. Türkiye – 1.576
15. Güney Kore – 1.937
14. Avustralya – 1.948
13. Meksika – 2.031
12. İspanya – 2.042
11. Brezilya – 2.293
10. Kanada – 2.421
9. Rusya – 2.509
8. İtalya – 2.702
7. Fransa – 3.559
6. Birleşik Krallık – 4.226
5. Japonya – 4.464
4. Hindistan – 4.506
3. Almanya – 5.328
2. Çin – 20.651
1. ABD – 31.821
