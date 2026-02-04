Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede

IMF projeksiyonlarına göre 2026 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu. İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 1

20. Polonya – 1.110

1 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 2

19. Suudi Arabistan – 1.316

2 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 3

18. Hollanda – 1.413

3 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 4

17. Endonezya – 1.550

4 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 5

16. Türkiye – 1.576

5 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 6

15. Güney Kore – 1.937

6 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 7

14. Avustralya – 1.948

7 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 8

13. Meksika – 2.031

8 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 9

12. İspanya – 2.042

9 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 10

11. Brezilya – 2.293

10 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 11

10. Kanada – 2.421

11 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 12

9. Rusya – 2.509

12 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 13

8. İtalya – 2.702

13 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 14

7. Fransa – 3.559

14 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 15

6. Birleşik Krallık – 4.226

15 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 16

5. Japonya – 4.464

16 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 17

4. Hindistan – 4.506

17 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 18

3. Almanya – 5.328

18 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 19

2. Çin – 20.651

19 20
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi belli oldu: Türkiye de bu listede - Resim: 20

1. ABD – 31.821

20 20
