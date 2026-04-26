Dünyanın en ateşli derbileri belli oldu. GiveMeSport tarafından hazırlanan ve 75 derbinin yer aldığı listede ilk 10’da Avrupa’dan 7, Güney Amerika’dan 2 ve Afrika’dan 1 büyük rekabet yer aldı.
Dünyanın en ateşli derbileri açıklandı: Galatasaray-Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, GiveMeSport tarafından hazırlanan dünyanın en ateşli derbileri listesinde yer aldı. İşte dünyanın en ateşli 10 derbisi...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Listede Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli derbi de kendine yer buldu. İşte dünyanın en ateşli derbileri…
10. Al Ahly - Zamalek (Mısır)
9. Marsilya - Paris Saint-Germain (Fransa)
8. Borussia Dortmund - Schalke (Almanya)
7. Liverpool - Manchester United (İngiltere)
6. Galatasaray - Fenerbahçe (Türkiye)
5. Lazio - AS Roma (İtalya)
4. Penarol - Nacional (Uruguay)
3. Celtic - Rangers (İskoçya)
2. Barcelona - Real Madrid (İspanya)
1- River Plate - Boca Juniors (Arjantin)
Kaynak: Diğer