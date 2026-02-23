Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var

Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var

The Times Gazetesi dünyada gezilebilecek 18 rotayı duyurdu. Listenin ilk sırasında Türkiye'den de bir sahil var.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 1

The Times Gazetesi dünyada gezilebilecek 18 rotayı tek tek saydı. Listede Türkiye'den de bir sahil var. Listede Türkiye ilk sırada yer alıyor. Yunanistan, İtalya, Fransa, İşveç gibi birçok ülkeden de tatil yerleri önerildi. The Times'ın sıralaması şöyle:

1 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 2

18-Kadavu, Fiji

2 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 3

17- Bermuda

3 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 4

16- Virunga Dağları, Ruanda

4 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 5

15- Perhentian Adaları, Malezya

5 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 6

14- Alaska, ABD

6 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 7

13- İnka Yolu, Peru

7 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 8

12- Porto, Portekiz

8 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 9

11- Madrid, İspanya

9 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 10

10- Reykjavik, İzlanda

10 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 11

9- Djerba, Tunus

11 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 12

8- Stockholm Takımadaları, İsveç

12 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 13

7- Arnavut Rivierası

13 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 14

6- Pembrokeshire Kıyıları, Galler

14 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 15

5- Provence, Fransa

15 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 16

4- Split, Hırvatistan

16 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 17

3- Amalfi Sahili, İtalya

17 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 18

2- Korfu, Yunanistan

18 19
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var - Resim: 19

1- Turkuaz Sahili, Türkiye

19 19
Kaynak: Haber Merkezi
