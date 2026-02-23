The Times Gazetesi dünyada gezilebilecek 18 rotayı tek tek saydı. Listede Türkiye'den de bir sahil var. Listede Türkiye ilk sırada yer alıyor. Yunanistan, İtalya, Fransa, İşveç gibi birçok ülkeden de tatil yerleri önerildi. The Times'ın sıralaması şöyle:
Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var
The Times Gazetesi dünyada gezilebilecek 18 rotayı duyurdu. Listenin ilk sırasında Türkiye'den de bir sahil var.Derleyen: Dilek Taşdemir
18-Kadavu, Fiji
17- Bermuda
16- Virunga Dağları, Ruanda
15- Perhentian Adaları, Malezya
14- Alaska, ABD
13- İnka Yolu, Peru
12- Porto, Portekiz
11- Madrid, İspanya
10- Reykjavik, İzlanda
9- Djerba, Tunus
8- Stockholm Takımadaları, İsveç
7- Arnavut Rivierası
6- Pembrokeshire Kıyıları, Galler
5- Provence, Fransa
4- Split, Hırvatistan
3- Amalfi Sahili, İtalya
2- Korfu, Yunanistan
1- Turkuaz Sahili, Türkiye
Kaynak: Haber Merkezi