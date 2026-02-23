Dünyada görülmesi gereken 18 yer: The Times sıraladı... İlk sırada Türkiye'den bir yer var

The Times Gazetesi dünyada gezilebilecek 18 rotayı tek tek saydı. Listede Türkiye'den de bir sahil var. Listede Türkiye ilk sırada yer alıyor. Yunanistan, İtalya, Fransa, İşveç gibi birçok ülkeden de tatil yerleri önerildi. The Times'ın sıralaması şöyle: