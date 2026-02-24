Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
İstanbul 12°
Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri’nde kazananlar belli oldu

Avustralyalı fotoğrafçı Jono Allen'ın Tonga'nın Vava'u bölgesinde çektiği, son derece ender rastlanan beyaz kambur balina yavrusu ile annesinin dokunaklı görüntüsü genel büyük ödüle değer bulundu.

Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri’nde kazananlar belli oldu - Resim: 1

Fotoğrafçı, bin dolarlık ödülü alırken bu anı "Hayatım boyunca benimle yaşayacak bir anı" ve "Gerçekten hayat değiştiren bir karşılaşma" ifadeleriyle tanımladı.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri’nde kazananlar belli oldu - Resim: 2

'Mãhina' isimli yavru balina, albinizm nedeniyle beyaz renkte doğmuş olup 2024 yazında ilk kez aynı bölgede tespit edilmişti.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri’nde kazananlar belli oldu - Resim: 3

Allen da o dönemde bölgede balinayı gözlemleme fırsatı yakaladı.Yarışmaya 51 ülkeden yoğun katılım gerçekleşti.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri’nde kazananlar belli oldu - Resim: 4

Diğer kategori ödüllerinde öne çıkan kareler arasında Uganda'da bir dişi gorilin kelebeği izlediği fotoğraf, Namibya Namib Çölü'nde kum fırtınasına karşı koyan Namaqua bukalemunü ve Kanada Manitoba'da elektronik atık yığınına bakan kutup ayısı yer aldı.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri’nde kazananlar belli oldu - Resim: 5

Gelecek yılın yarışması için başvuru kabulü başlamış durumda. Kambur balinalarda albinizm oldukça istisnai bir durumdur ve her 40 bin doğumda yaklaşık bir kez görüldüğü kaydedilmektedir.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri’nde kazananlar belli oldu - Resim: 6

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'ne göre kambur balina popülasyonu toparlanma eğilimindedir.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri’nde kazananlar belli oldu - Resim: 7

Uzmanlar, 20. ve 21. yüzyılda ticari avcılığın kısıtlanmasının bu iyileşmede belirleyici rol oynadığını vurgulamaktadır.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri’nde kazananlar belli oldu - Resim: 8

2018 itibarıyla yaklaşık 135 bin bireye ulaşan türün, özellikle güney yarımküredeki uzun göç yollarında kayda değer değişimler gözlendiği belirtiliyor.

Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri’nde kazananlar belli oldu - Resim: 9

Bilim insanları, Güney Okyanusu'ndaki sıcaklık artışının besin kaynaklarını etkilemesi sonucu balinaların göçlerini önceki dönemlere göre haftalar öncesinden başlattığını ifade ediyor.

