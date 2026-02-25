Temsilcimiz Galatasaray evinde 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus ile İtalya'da karşılaşacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Dünya devleri tribünde: Galatasaray'ın 3 yıldızı transfer radarında
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipten Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz dev takımların transfer radarına girdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Torino'daki kritik mücadele öncesi sarı-kırmızı cephede dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birçok scout ekibi, Juventus karşılaşmasını tribünden takip edecek.
Özellikle Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz'ın performanslarının yakından izleneceği öğrenildi.
Dev kulüplerin temsilcilerinin, üç oyuncunun sahadaki performansını detaylı şekilde inceleyeceği ve memnun kalmaları halinde kulüplere kapsamlı bir rapor sunacağı belirtiliyor.
Söz konusu futbolcuların yalnızca bu maçta değil, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig'de ve Galatasaray'ın Avrupa'daki olası ilerleyişinde de takip edileceği ifade ediliyor.
Sezon sonunda sarı-kırmızı kulübe bu isimler için resmi tekliflerin gelme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.
ilk maçta alınan 5-2'lik galibiyetle Gabriel Sara ile Barış Alper Yılmaz'ın ortaya koyduğu etkili performansın Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdığı vurgulanıyor.