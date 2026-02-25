Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
Dünya devleri tribünde: Galatasaray'ın 3 yıldızı transfer radarında

Dünya devleri tribünde: Galatasaray'ın 3 yıldızı transfer radarında

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipten Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz dev takımların transfer radarına girdi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Dünya devleri tribünde: Galatasaray'ın 3 yıldızı transfer radarında - Resim: 1

Temsilcimiz Galatasaray evinde 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus ile İtalya'da karşılaşacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Dünya devleri tribünde: Galatasaray'ın 3 yıldızı transfer radarında - Resim: 2

Torino'daki kritik mücadele öncesi sarı-kırmızı cephede dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Dünya devleri tribünde: Galatasaray'ın 3 yıldızı transfer radarında - Resim: 3

Takvim'in haberine göre Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birçok scout ekibi, Juventus karşılaşmasını tribünden takip edecek.

Dünya devleri tribünde: Galatasaray'ın 3 yıldızı transfer radarında - Resim: 4

Özellikle Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz'ın performanslarının yakından izleneceği öğrenildi.

Dünya devleri tribünde: Galatasaray'ın 3 yıldızı transfer radarında - Resim: 5

Dev kulüplerin temsilcilerinin, üç oyuncunun sahadaki performansını detaylı şekilde inceleyeceği ve memnun kalmaları halinde kulüplere kapsamlı bir rapor sunacağı belirtiliyor.

Dünya devleri tribünde: Galatasaray'ın 3 yıldızı transfer radarında - Resim: 6

Söz konusu futbolcuların yalnızca bu maçta değil, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig'de ve Galatasaray'ın Avrupa'daki olası ilerleyişinde de takip edileceği ifade ediliyor.

Dünya devleri tribünde: Galatasaray'ın 3 yıldızı transfer radarında - Resim: 7

Sezon sonunda sarı-kırmızı kulübe bu isimler için resmi tekliflerin gelme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Dünya devleri tribünde: Galatasaray'ın 3 yıldızı transfer radarında - Resim: 8

ilk maçta alınan 5-2'lik galibiyetle Gabriel Sara ile Barış Alper Yılmaz'ın ortaya koyduğu etkili performansın Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdığı vurgulanıyor.

