Doğum yardımı ödemeleri yattı... Bakan Göktaş açıkladı: Kim ne kadar alacak?

Bakan Mahinur Göktaş, yaptığı açıklamada, geçen yıl (2025) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' sebebiyle doğum yardımı ödeme miktarının güncellendiğini anımsatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. 2025 yılında güncellenen tutarlarla birlikte ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik, sonraki çocuklar için ise aylık destek veriliyor. İşte ödeme ayrıntıları...Derleyen: Dilek Taşdemir
Bakan Göktaş, bu kapsamda iki, üç ve üzeri 510 bin 924 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını bildirdi.
Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli ödeme desteklerinden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, "Bu kapsamda şubat ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık...
Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 859 bin 775 annenin hesabına 12 milyar 77 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk...
Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Doğum yardımına başvurularının e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasından yapıldığını hatırlatan Mahinur Göktaş, ödeme başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırılıp yatırılmadığı ile ilgili bilgisiye 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini duyurdu.
Mahinur Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını söyleyek, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz süreceğini hatırlattı.