Doğum yardımı ödemeleri yattı... Bakan Göktaş açıkladı: Kim ne kadar alacak?

Bakan Mahinur Göktaş, yaptığı açıklamada, geçen yıl (2025) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' sebebiyle doğum yardımı ödeme miktarının güncellendiğini anımsatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini söyledi.