Doğanın gelini görücüye çıktı: Erzurum’da nadide güzellik
Erzurum Oltu'da baharın müjdecisi endemik kurt kulağı çiçekleri meraları süsledi. 'Doğanın gelini' olarak adlandırılan bu nadide bitki türü, zarafetiyle hem doğaseverleri hem de fotoğraf tutkunlarını bölgeye hayran bırakıyor.
Yöre halkının ‘doğanın gelini’ olarak adlandırdığı çiçekler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Baharın habercisi olarak değerlendirilen kurt kulağı çiçekleri, bölgeyi ziyaret edenlere doğayla iç içe keyifli anlar yaşatıyor.
Artvin’in Yusufeli ilçesinden gelirken kurt kulağı çiçeklerini gördüğünü belirten Beyan Onat, “Yolda bu çiçekleri gördüm, durup fotoğraf çektim. Gerçekten çok güzeller, herkesin görmesini isterim” dedi.
Bilimsel adı Iris iberica olan bu nadide iris türü, Erzurum, Ağrı ve Kars civarında yetişiyor. Uzun sapları ve gösterişli yapısıyla dikkat çeken çiçekler, yöre halkı tarafından “doğanın gelini” olarak anılıyor. Baharın habercisi kabul edilen kurt kulağı, ziyaretçilere doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşatıyor.