Doğanın gelini görücüye çıktı: Erzurum’da nadide güzellik

Bilimsel adı Iris iberica olan bu nadide iris türü, Erzurum, Ağrı ve Kars civarında yetişiyor. Uzun sapları ve gösterişli yapısıyla dikkat çeken çiçekler, yöre halkı tarafından “doğanın gelini” olarak anılıyor. Baharın habercisi kabul edilen kurt kulağı, ziyaretçilere doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşatıyor.