Diziniz neden acıyor? İşte en sık karşılaşılan 5 tehlikeli sebep

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER

Köken, iki haftadan uzun süren ağrı, istirahatle geçmeyen ağrı, şişlik, kilitlenme veya dizde boşalma hissinin en önemli uyarı işaretleri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Erken dönemde doğru müdahale hem cerrahi ihtiyacını azaltıyor hem de hareket özgürlüğünü koruyor.

Diz sağlığı için düzenli egzersiz ve kas güçlendirme hareketleri yapın, aşırı kilolardan kaçının, ani hareketlerden ve aşırı yüklenmeden kaçının, spor yaparken uygun ayakkabı ve koruyucu ekipman kullanın ve şüpheli ağrılarda erken dönemde ortopedi uzmanına başvurun."