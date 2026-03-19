Ruth, yıllar boyunca farklı diyetler ve egzersiz programları denedi. Bitki ağırlıklı beslendi, kalori hesabı yaptı ve her gün kilometrelerce koştu. Ama tüm bu çabaya rağmen tartıda kayda değer bir değişim olmadı.
Diyetsiz, sporsuz 6 ayda 22 kilo verdi: 43 yaşında hayatını değiştirdi
Uzun yıllar kilo vermekte zorlanan Ruth Soukup alışılmış yöntemleri bırakıp yaklaşımını değiştirdiğinde, sadece 6 ay içinde 22 kilo verdi.Derleyen: Cansu İşcan
Yıllarca doğru şeyleri yaptığımı sandım. Sağlıklı besleniyor ve düzenli spor yapıyordum ama vücudum sanki direniyordu.
43 YAŞINDA GELEN DÖNÜM NOKTASI
Uzun süren hayal kırıklıklarının ardından Ruth, sorunun uyguladığı yöntemlerde olabileceğini fark etti. 43 yaşına geldiğinde, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemenin işe yaramadığını anladı ve tamamen yeni bir yaklaşım denemeye karar verdi.
Bu noktada klasik diyet anlayışını geride bırakıp kilo verme sürecinin bilimsel yönünü araştırmaya başladı.
“KİLO VERMEK KALORİDEN DAHA FAZLASI”
Ruth’un fark ettiği en önemli gerçek şuydu: Kilo vermek sadece kalori açığı yaratmakla ilgili değildi. Hormonlar bu sürecin merkezinde yer alıyordu.
Yaş ilerledikçe metabolizmanın değiştiğini ve hormonların kilo verme sürecini doğrudan etkilediğini keşfetti. Bunun üzerine kalori saymayı bırakıp, hormon dengesini destekleyen bir beslenme düzenine geçti.
Bu değişim sayesinde hem kilo verdi hem de verdiği kiloyu uzun süre korumayı başardı.
KALICI KİLO KAYBINI GETİREN 5 TEMEL DEĞİŞİM
1. Kalori Takıntısından Vazgeçti
Sürekli kalori hesaplamanın sürdürülebilir olmadığını fark etti. Bunun yerine, vücudunu besleyen kaliteli gıdalara yöneldi.
2. Şeker ve İşlenmiş Gıdaları Hayatından Çıkardı
Şekerin insülin dengesini bozduğunu ve işlenmiş gıdaların vücutta iltihaplanmayı artırdığını fark ederek bu ürünleri tamamen bıraktı.
3. Protein Ağırlıklı Beslenmeye Geçti
Daha fazla protein ve sağlıklı yağ tüketerek hem tokluk süresini uzattı hem de kas kaybını önledi.
4. Kardiyo Yerine Ağırlık Antrenmanını Tercih Etti
Uzun süreli kardiyo yerine kas kütlesini artırmaya odaklandı. Bu sayede metabolizmasını hızlandırdı ve daha etkili sonuçlar aldı.
5. Kısa Süreli Değil, Sürdürülebilir Hedefler Belirledi
Hızlı sonuçlar yerine kalıcı alışkanlıklar edinmeye odaklandı. Bu yaklaşım sayesinde verdiği kiloyu yıllarca koruyabildi.