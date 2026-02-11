Discord verilerimiz İsrail’e mi sızdırılıyor? Sosyal medyada büyüyen iddia

Somut bir kanıt var mı?

Şu ana kadar, Discord’un kullanıcı verilerini herhangi bir ülkenin istihbarat kurumuyla paylaştığına dair kamuya açık, doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.

Discord’un veri politikaları, kullanıcı bilgilerinin belirli yasal çerçeveler dışında üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını belirtiyor. Büyük teknoloji şirketlerinde olduğu gibi, veri paylaşımı ancak mahkeme kararları ve yasal talepler doğrultusunda gerçekleşebiliyor.

Ayrıca biyometrik doğrulama sistemlerinin çoğu zaman harici, sertifikalı teknoloji sağlayıcıları üzerinden yürütüldüğü biliniyor. Bu sistemlerde ham biyometrik veri yerine doğrulama sonucu saklanması gibi yöntemler kullanılıyor.