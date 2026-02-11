Yeniçağ Gazetesi
Discord verilerimiz İsrail'e mi sızdırılıyor? Sosyal medyada büyüyen iddia

Discord’un gündeme gelen biyometrik doğrulama planı, bu kez farklı bir tartışmayı tetikledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, platformda toplanabilecek verilerin İsrail istihbaratıyla paylaşılabileceğini öne sürdü.

Meyra Özer Meyra Özer
Tartışma nereden çıktı?

Discord’un yaş doğrulama ve biyometrik kimlik sistemi üzerinde çalıştığı yönündeki gelişmeler, son günlerde yeniden gündeme geldi. Platformun yeni CEO’su Humam Sakhnini döneminde konuşulmaya başlanan bu sistem, özellikle genç kullanıcıların güvenliği ve yaş denetimi çerçevesinde değerlendiriliyor.

Dünya genelinde teknoloji şirketlerine yönelik yaş doğrulama baskısı artıyor. Birçok ülke, sosyal medya platformlarından daha sıkı kimlik kontrolü talep ediyor.

Ancak bu kez tartışmanın yönü farklı.

Veriler İsrail’e taşınacak iddiası

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Discord’un yeni CEO’sunun İsrailli olmasını gerekçe göstererek, toplanabilecek biyometrik verilerin İsrail istihbaratıyla paylaşılabileceğini iddia etti.

Bu paylaşımlarda, yüz tanıma ve kimlik doğrulama sistemlerinin kullanıcı verisi toplamak için bir araç olabileceği öne sürülüyor. İddialar kısa sürede farklı platformlara yayıldı ve konu bir güvenlik tartışmasına dönüştü.

Somut bir kanıt var mı?

Şu ana kadar, Discord’un kullanıcı verilerini herhangi bir ülkenin istihbarat kurumuyla paylaştığına dair kamuya açık, doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.

Discord’un veri politikaları, kullanıcı bilgilerinin belirli yasal çerçeveler dışında üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını belirtiyor. Büyük teknoloji şirketlerinde olduğu gibi, veri paylaşımı ancak mahkeme kararları ve yasal talepler doğrultusunda gerçekleşebiliyor.

Ayrıca biyometrik doğrulama sistemlerinin çoğu zaman harici, sertifikalı teknoloji sağlayıcıları üzerinden yürütüldüğü biliniyor. Bu sistemlerde ham biyometrik veri yerine doğrulama sonucu saklanması gibi yöntemler kullanılıyor.

Küresel regülasyon baskısı

Avrupa Birliği ve ABD’de son dönemde çocuk güvenliği ve yaş doğrulama konusunda ciddi düzenlemeler gündemde. Platformlar, yaş sınırı ihlallerini önlemek için daha katı sistemler kurmaya zorlanıyor.

Bu nedenle Discord’un biyometrik doğrulama seçeneğini değerlendirmesi, küresel regülasyon baskısıyla da bağlantılı görülüyor.

Güvenlik kaygısı mı, komplo iddiası mı?

Teknoloji dünyasında veri güvenliği her zaman hassas bir konu. Özellikle biyometrik veri söz konusu olduğunda kullanıcıların endişe duyması şaşırtıcı değil.

Ancak mevcut durumda, “Discord verileri İsrail istihbaratına aktarılıyor” iddiasını destekleyen doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Tartışma, sosyal medyada yayılan paylaşımlar üzerinden ilerliyor.

Discord’un sistemle ilgili resmi ve detaylı bir açıklama yapması, belirsizliği azaltabilir. Şimdilik ortada olan şey, güvenlik politikaları üzerinden yürüyen bir tartışma.

