Discord verilerimiz İsrail’e mi sızdırılıyor? Sosyal medyada büyüyen iddia

Tartışma nereden çıktı?
Discord’un yaş doğrulama ve biyometrik kimlik sistemi üzerinde çalıştığı yönündeki gelişmeler, son günlerde yeniden gündeme geldi. Platformun yeni CEO’su Humam Sakhnini döneminde konuşulmaya başlanan bu sistem, özellikle genç kullanıcıların güvenliği ve yaş denetimi çerçevesinde değerlendiriliyor.
Dünya genelinde teknoloji şirketlerine yönelik yaş doğrulama baskısı artıyor. Birçok ülke, sosyal medya platformlarından daha sıkı kimlik kontrolü talep ediyor.
Ancak bu kez tartışmanın yönü farklı.