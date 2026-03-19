Sosyal medyada dolaşıma giren iddialara göre Sezgin Polat’ın, 17 yaşındaki bir kızın hamile kalmasına neden olduğu ve süreci gizlemek için genç kızın hastaneye başka bir isimle kaydedilerek kürtaj yaptırılmasını sağladığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Dilan Polat’ın kayınpederi Sezgin Polat hakkında korkunç iddia: 17 yaşındaki kıza kürtaj mı yaptırdı?
Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili davalar gündemdeki yerini korurken, aileye dair yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bu kez dikkatler, Engin Polat’ın babası Sezgin Polat üzerine çevrildi.Derleyen: Cansu İşcan
10 AY HAPİS YATMIŞTI
Öte yandan, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti, yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından tahliye edilmişti.
KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASIYLA YARGILANMIŞTI
Aynı davada “suç örgütü kurma”, “kara para aklama” ve “yasa dışı bahis” suçlamalarıyla yargılanan Sezgin Polat da Eylül 2024’te serbest bırakılmıştı.
17 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA KÜRTAJ İDDİASI!
Sezgin Polat'ın hakkında kan donduran bir iddia gündeme geldi. Polat'ın 17 yaşında bir kız çocuğuna başkasının adına kayıt yaptırarak kürtaj yaptırdığı iddia edildi.
Sezgin Polat bugün beni arayıp para teklif etmek yerine sorduğum şu 3 soruyu cevapla.
1- 17 yaşında bir kızı hamile bırakıp nasıl hastanede başkasının adına kayıt yaptırıp kürtaj olmasını sağlanınız?
2- Kartal’da Ümmügülsüm’ün annesini neden dövdünüz?
3- Parayla susar mıyım?
X''te yer alan iddia şu şekilde:
RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Gündeme gelen yeni iddialar arasında, Sezgin Polat’ın gözaltına alındığına dair söylentiler de yer aldı. Polat ailesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.