Oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Ben bir orman evinde yaşıyorum. Toplantılara gitmek, sosyalleşmek ve market alışverişi yapmak zorunda olduğum için kalabalığa karışmam gerekiyor.
Dilan Çiçek Deniz'den hastalık itirafı: Sosyal anksiyete beni ele geçirmişti… Meğerse uzun süredir mücadele ediyormuş…
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı içten paylaşımla sosyal anksiyete ile uzun süredir verdiği savaşı samimiyetle anlattı. Bu cesur itirafı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve geniş yankı uyandırdı.Baran Yalçın
Bir süredir sosyal anksiyetemin beni ele geçirdiğini ve evimden hatta yatağımdan çıkamayacağımı sanıyordum.
Fakat uyandığım her sabahın, yeni hayatımın ilk günü olduğunu kendime tekrar hatırlattım. Sonra kara bulutlar dağıldı, bütün hücrelerim umutla doldu… Bugün eve dönüş yolunda küçük bir çekim yaparak keyifle eve girdim. Kendimi hayatın hafifliğine ve ferahlığına bıraktım."
Dilan Çiçek Deniz, kariyeri boyunca çeşitli polemik ve tartışmaların odağında yer aldı.
• Oyunculuk mesleğinin "kutsal" olup olmadığı tartışması (2025 sonbaharı):
Berna Laçin'in bir dizide "estetikli" bir oyuncunun fakir rolü oynamaması gerektiği yorumuna yanıt olarak Dilan Çiçek Deniz, "Oyunculuk doktorluk ya da öğretmenlik gibi kutsal bir meslek değil. Herkesin her konuda çok fazla fikri var ama bu kadar sınırları belirli bir meslek değil" dedi.
Bu sözler sektörde büyük tepki çekti. Ekin Türkmen "Bıktım sizlerden, saygısız cahiller" diyerek sert çıktı, Burak Sergen "Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamaz" yanıtını verdi. Nevra Serezli gibi isimler destek verirken, tartışma sosyal medyada ikiye böldü. Deniz daha sonra "Yanlış anlayanlar var, mesleğime büyük saygı duyuyorum ama 'kutsal' söylemi yanlış tavırları meşrulaştırabiliyor" diyerek açıklamasını netleştirdi.
• Cannes Film Festivali'ndeki kıyafet polemiği (2024): Cannes'da giydiği transparan elbise nedeniyle Esra Dermancıoğlu "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi, utandım" diye eleştirdi. Dilan Çiçek Deniz havaalanında "Çok saçma ve çok ayıp böyle şeyler. Zamanımıza yazık. Ben nasıl istediğimi giyinmekte özgürsem, insanlar da eleştirmekte özgür" diyerek yanıt verdi ve özgürlük vurgusu yaptı.
• Estetik iddiaları ve görünüm değişiklikleri: Yüzündeki değişim nedeniyle Fransız askısı, çene dolgusu gibi estetik iddiaları gündem oldu. Deniz bu iddiaları yalanladı ve son halini paylaşarak gündem yarattı.
• Özel hayat ve ilişki iddiaları (2025): Eski sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile ayrılığının ardından, onun yakın arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edildi. Deniz, "İsim yanlış ama olay doğru" diyerek kısmen doğruladı ve kısa bir açıklama yaptı.
• Diğer küçük tartışmalar: Sosyal medya paylaşımları (kahvehane pozu gibi), linç kültürüne dair itirafları ("10 küsur senedir linçleniyorum") ve kıyafet tercihleri nedeniyle zaman zaman eleştirilere maruz kaldı. Ayrıca sosyal anksiyete itirafı olumlu yankı bulsa da bazı kesimlerde "dikkat çekme" yorumları yapıldı.
Genel olarak Dilan Çiçek Deniz, cesur açıklamaları ve özgür tarzıyla sıkça polemik yaratan, ancak aynı zamanda destek bulan bir isim olarak öne çıkıyor. Bu tartışmalar genellikle magazin gündemini domine etti.
DİLAN ÇİÇEK KİMDİR?
Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğmuş Türk oyuncu, model ve eski güzellik kraliçesi. Anne ve babası öğretmen olan Dilan, lise yıllarında tiyatro eğitimi almış ve çeşitli tiyatro etkinliklerinde yer aldı
Eğitim hayatında Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği ve İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinde öğrenim gördü.
Kariyerine 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olarak başlayan Deniz, aynı yıl Miss Universe Turkey unvanını kazanmış ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etti.
Oyunculuk kariyerine geçiş yaparak televizyon ve sinema projelerinde rol aldı. En bilinen yapımları arasında Çukur (The Pit) dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınmış, ayrıca çeşitli diziler ve filmlerde başrol ve önemli yan rollerde yer aldı.
Boyu 1.77 m olan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada da oldukça aktif olup (özellikle Instagram'da @dilandeniz hesabı üzerinden) takipçileriyle samimi paylaşımlar yapıyor ve zaman zaman kişisel mücadelelerini (örneğin sosyal anksiyete gibi konuları) açıkça dile getirdi.