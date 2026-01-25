Dilan Çiçek Deniz'den hastalık itirafı: Sosyal anksiyete beni ele geçirmişti… Meğerse uzun süredir mücadele ediyormuş…

• Oyunculuk mesleğinin "kutsal" olup olmadığı tartışması (2025 sonbaharı):

Berna Laçin'in bir dizide "estetikli" bir oyuncunun fakir rolü oynamaması gerektiği yorumuna yanıt olarak Dilan Çiçek Deniz, "Oyunculuk doktorluk ya da öğretmenlik gibi kutsal bir meslek değil. Herkesin her konuda çok fazla fikri var ama bu kadar sınırları belirli bir meslek değil" dedi.