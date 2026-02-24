Ekonomik kriz, maaş azlığı, hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor.
Dikkat çeken araştırma: Gençlere göre "garantili meslek" dönemi sona erdi
İstanbul Planlamana Ajansı (İPA)'Gençlerin dönüşen iş dünyası'na dair algı ve farkındalığı'nı araştırdı. Gençlere göre "garantili meslek" dönemi sona erdi. Araştırma sonuçlarının başlıkları dikkat çekti.Derleyen: Dilek Taşdemir
İşsizlik her yaş grubunda artıyor. 30-34 yaş arasındaki nüfusun yüzde 31,5'i işsiz.
TÜİK verilerine göre, 15-34 yaş arasında 6 milyon 519 bin genç ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. 30-34 yaş arasındaki nüfusun yüzde 31,5'i herhangi bir işte çalışmıyor.
Gençler gelecekten umutsuzken, İstanbul Planlamana Ajansı'ndan (İPA)dikkat çeken bir araştırma geldi. İPA'nın Gençlerin Dönüşen İş Dünyasına Dair Algı ve Farkındalığı araştırmasına göre genç yetişkinlerin; yüzde 56,3’ü günümüzde hiçbir mesleğin artık “garantili” olmadığı görüşünde.
Gençlerin yüzde 70,2'si ise kariyer konusunda uzun vadeli plan yapmanın giderek zorlaştığını belirtiyor.
Gençlerin yüzde 30,5’i yapay zeka araçlarını her gün veya neredeyse her gün kullandığını söylüyor.
Gençlerin yüzde 38,2'si aldığı eğitim ile yaptığı işin örtüşmediğini düşünüyor.