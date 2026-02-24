Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Dikkat çeken araştırma: Gençlere göre "garantili meslek" dönemi sona erdi

Dikkat çeken araştırma: Gençlere göre "garantili meslek" dönemi sona erdi

İstanbul Planlamana Ajansı (İPA)'Gençlerin dönüşen iş dünyası'na dair algı ve farkındalığı'nı araştırdı. Gençlere göre "garantili meslek" dönemi sona erdi. Araştırma sonuçlarının başlıkları dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Dikkat çeken araştırma: Gençlere göre "garantili meslek" dönemi sona erdi - Resim: 1

Ekonomik kriz, maaş azlığı, hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor.

1 7
Dikkat çeken araştırma: Gençlere göre "garantili meslek" dönemi sona erdi - Resim: 2

İşsizlik her yaş grubunda artıyor. 30-34 yaş arasındaki nüfusun yüzde 31,5'i işsiz.

2 7
Dikkat çeken araştırma: Gençlere göre "garantili meslek" dönemi sona erdi - Resim: 3

TÜİK verilerine göre, 15-34 yaş arasında 6 milyon 519 bin genç ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. 30-34 yaş arasındaki nüfusun yüzde 31,5'i herhangi bir işte çalışmıyor.

3 7
Dikkat çeken araştırma: Gençlere göre "garantili meslek" dönemi sona erdi - Resim: 4

Gençler gelecekten umutsuzken, İstanbul Planlamana Ajansı'ndan (İPA)dikkat çeken bir araştırma geldi. İPA'nın Gençlerin Dönüşen İş Dünyasına Dair Algı ve Farkındalığı araştırmasına göre genç yetişkinlerin; yüzde 56,3’ü günümüzde hiçbir mesleğin artık “garantili” olmadığı görüşünde.

4 7
Dikkat çeken araştırma: Gençlere göre "garantili meslek" dönemi sona erdi - Resim: 5

Gençlerin yüzde 70,2'si ise kariyer konusunda uzun vadeli plan yapmanın giderek zorlaştığını belirtiyor.

5 7
Dikkat çeken araştırma: Gençlere göre "garantili meslek" dönemi sona erdi - Resim: 6

Gençlerin yüzde 30,5’i yapay zeka araçlarını her gün veya neredeyse her gün kullandığını söylüyor.

6 7
Dikkat çeken araştırma: Gençlere göre "garantili meslek" dönemi sona erdi - Resim: 7

Gençlerin yüzde 38,2'si aldığı eğitim ile yaptığı işin örtüşmediğini düşünüyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro