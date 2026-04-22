Dijital dünyanın içine doğan çocuklar, siber tehditlerle karşı karşıya. Yapılan son araştırmalar, çocukların büyük bir kısmının en temel güvenlik önlemi olan şifre belirlemede bile sınıfta kaldığını gösteriyor. Uzmanlar uyarıyor: Siber saldırılara karşı çocuklarınızı test edin, gerekirse dijital dünyada birer 'casus' olun.
Dijital neslin şifre sınavı: Yüzde 85’i siber kapıyı açık bırakıyor
Yapılan araştırmalara göre dijital dünyada siber tehditlere uğrayan çocuklar, çoğu durumda şifre oluşturmayı bilmiyor.
SİBER DÜNYADA ÇOCUKLAR SAVUNMASIZ: 1000 ÖĞRENCİDEN 852'Sİ ŞİFRE BELİRLEYEMİYOR!
Güvenli Dijital Dünya Derneği'nin gerçekleştirdiği kapsamlı saha araştırması, çocukların dijital farkındalığı ile uygulama pratikleri arasındaki çarpıcı uçurumu gözler önüne serdi. 1000 öğrenci üzerinde yapılan simülasyon testleri, çocukların teoride bildiklerini sandıkları güvenlik kurallarını gerçek hayatta uygulayamadıklarını kanıtladı.
"Biliyorum" Deseler de Uygulamada Yanılıyorlar
Siber güvenlik uzmanı Ayça Kurtuluş'un paylaştığı verilere göre, araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu güçlü şifre oluşturabildiğini iddia etse de, uygulama istasyonlarında yapılan testlerde 852 öğrenci güvenli şifre kriterlerini karşılayamadı.
Özellikle karekod saldırıları konusunda tablonun daha vahim olduğu, 1000 çocuktan 927'sinin bu yöntemle mağdur edildiği belirlendi.
Oyunlaştırma ile Deneyim Temelli Eğitim
Dernek tarafından başlatılan "Güvenli Dijital Dünya Okul İstasyonları Projesi", dijital riskleri sadece kağıt üzerinde anlatmak yerine çocuklara doğrudan deneyimletiyor. Bu modelde öğrenciler;
Sosyal mühendislik ve oltalama (phishing) saldırılarını,
Dijital manipülasyon tekniklerini,
Gerçek zamanlı dolandırıcılık senaryolarını kontrollü bir ortamda öğrenerek doğru refleksler geliştiriyor.
Ebeveynlere "Mikro Strateji" Önerisi
Çocukların siber platformlarda yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Ayça Kurtuluş, ailelere "mikro ebeveynlik" modelini önerdi. Sadece "şifreni güçlü yap" demek yerine, çocuklarla birlikte akronimler ve semboller içeren yaratıcı şifreleme yöntemleri geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Dijital Casusluk Yapın
Uzmanlar, ailelerin çocuklarını siber tehditlere karşı test etmesi gerektiğini savunuyor. Sahte hesaplar üzerinden çocuklarıyla iletişime geçerek tepkilerini ölçmelerini tavsiye eden Kurtuluş, her hafta 10 dakikalık dijital senaryo çalışmalarının hayati önem taşıdığını ifade etti.
Çocukların yabancılarla temas kurarken kendilerine; "Bu kim? Ailem tanıyor mu? Bana zarar verir mi?" sorularını sorma alışkanlığı kazanması gerektiği vurgulandı.