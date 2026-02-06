Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler...

Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler...

Kış transfer döneminin bitmesine saatler kaldı. İşte en çok bonservis bedeli ödenen isimler...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler... - Resim: 1

Junior Olaitan – 5 milyon euro - Göztepe

1 10
Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler... - Resim: 2

Chibuike Nwaiwu – 5.5 milyon euro - WAC

2 10
Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler... - Resim: 3

Renato Nhaga – 6.5 milyon euro - Casa Pia

3 10
Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler... - Resim: 4

Demir Ege Tıknaz – 7 milyon euro - Braga

4 10
Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler... - Resim: 5

Sebastian Szymanski – 9.5 milyon euro - Rennes

5 10
Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler... - Resim: 6

Hyeon-gyu Oh – 14 milyon euro - Genk

6 10
Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler... - Resim: 7

Youssef En-Nesyri – 15 milyon euro - Al İttihad

7 10
Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler... - Resim: 8

Emmanuel Agbadou - 18 milyon euro - Wolverhampton

8 10
Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler... - Resim: 9

Tammy Abraham – 21 milyon euro - Beşiktaş

9 10
Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler... - Resim: 10

Mattéo Guendouzi – 28 milyon euro - Lazio

10 10
Kaynak: Spor Servisi
