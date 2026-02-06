Junior Olaitan – 5 milyon euro - Göztepe
Transfer döneminde son saatler: İşte öne çıkan isimler...
Kış transfer döneminin bitmesine saatler kaldı. İşte en çok bonservis bedeli ödenen isimler...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Chibuike Nwaiwu – 5.5 milyon euro - WAC
Renato Nhaga – 6.5 milyon euro - Casa Pia
Demir Ege Tıknaz – 7 milyon euro - Braga
Sebastian Szymanski – 9.5 milyon euro - Rennes
Hyeon-gyu Oh – 14 milyon euro - Genk
Youssef En-Nesyri – 15 milyon euro - Al İttihad
Emmanuel Agbadou - 18 milyon euro - Wolverhampton
Tammy Abraham – 21 milyon euro - Beşiktaş
Mattéo Guendouzi – 28 milyon euro - Lazio
