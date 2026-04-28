Direksiyonun başında artık insan değil, yapay zeka var; otonom sürüş teknolojisi dev ortaklıklarla küresel bir devrime hazırlanıyor. Lenovo ve WeRide, 200 bin araçlık dev bir filoyla şehir içi ulaşımı kökten değiştirecek 'akıllı ekosistemi' hayata geçiriyor.
Dev filo geliyor: Direksiyon başında yapay zeka devrimi tam gaz
Lenovo ve WeRide, 200 bin araçlık otonom araç filosu kurmak için güçlerini birleştiriyor.
SÜRÜCÜSÜZ GELECEK ARTIK SOKAKLARDA
Otonom sürüş teknolojisi, bir bilim kurgu öğesi olmaktan çıkıp modern şehirlerin gerçeği haline geldi. İnsan hatalarını minimize eden, lojistiği optimize eden ve 24 saat kesintisiz ulaşım vadeden bu teknoloji, kentsel yoğunluğun arttığı günümüzde daha sürdürülebilir şehirlerin temel taşı olarak kabul ediliyor.
PİLOT BÖLGELERDEN KÜRESEL YOLLARA: BÜYÜK ÖLÇEKLENDİRME
Yapay zeka kontrollü araçları tek bir noktadan tüm dünyaya yaymak, öngörülemeyen yol koşulları ve farklı yerel düzenlemeler nedeniyle büyük bir zorluk teşkil ediyor. Başarılı bir genişleme için yüksek performans, güvenlik standartları ve maliyet verimliliği arasında hassas bir denge kurulması gerekiyor.
LENOVO VE WERIDE’DAN 200 BİN ARAÇLIK DEV ADIM
Teknoloji devi Lenovo ve otonom sürüş lideri WeRide, bu engelleri aşmak için güçlerini birleştirdi. Ortaklık kapsamında, halihazırda birçok ülkede hizmet veren filoya 2 bin yeni robotaksi eklenecek. Asıl büyük hedef ise önümüzdeki beş yıl içinde küresel filoyu 200 bin araca ulaştırarak tam ticari başarıyı yakalamak.
TEKNOLOJİNİN KALBİ: LENOVO AD1 ALAN DENETLEYİCİSİ
Bu devasa operasyonun arkasındaki donanım motoru ise Lenovo’nun Seviye 4 otonom sürüş denetleyicisi AD1. NVIDIA DRIVE AGX Thor platformu üzerine inşa edilen bu sistem, saniyede 2 bin trilyondan fazla işlem (TOPS) yapma kapasitesine sahip.
AD1, çok sayıda sensörden gelen veriyi gerçek zamanlı işleyerek en karmaşık yol koşullarında bile güvenilir kararlar verilmesini sağlıyor.
SADECE TAKSİ DEĞİL, TAM BİR MOBİLİTE EKOSİSTEMİ
İşbirliği yalnızca yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmıyor. L4 otonom sürüş teknolojisi; minibüslerden sokak süpürme araçlarına, çöp kamyonlarından ticari lojistik araçlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu kapsamlı mobilite ekosistemi, otonom çözümlerin küresel endüstrilerde benimsenmesini hızlandırıyor.