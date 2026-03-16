Dev et restoranı iflas bayrağını çekti: 17 yıllık serüveni ne bitirdi?
ABD'li ünlü 17 yıllık dev et restoranı Ray Ray's Hog Pit iflas başvurusunda bulundu. 17 yıllık serüveni artan et maliyetleri bitirdi.Gülsüm Hülya Sundu
Smoke Ring LLC üzerinden iflas için mahkemeye başvuran şirket, mali yapısını yeniden düzenlemek için operasyonlarını yargı gözetiminde sürdürecek. Mobil restoran olarak eyalet genelinde geniş bir şube ağına ulaşan ünlü et restoranı, bu süreçte Johnstown, Marion ve Linworth'deki şubelerini kapatmak zorunda kaldı.
ET FİYATLARI REKOR ARTIŞ GÖSTERDİ
İflas başvurusunda bulunan şirketin yönetimi, Clintonville, Franklinton, Westerville ve Granville’deki dört şubede faaliyetlerine devam eceklerini belirtirken, yaşanan ekonomik kriz restoran sektöründeki genel maliyet artışlarını yeniden gündeme getirdi.
Uzmanlar, sığır sayısındaki küresel düşüş ve yüksek talebe dikkat çekerek et fiyatlarının rekor seviyelere çıktığını ifade etti.
ABD verileri, 2025 yılı itibarıyla kıyma fiyatlarında yüzde 13, biftek fiyatlarında ise yüzde 16’yı geçen yıllık artışlar yaşandığını gösterdi.
Ray Ray’s Hog Pit’in iflası sektördeki geniş çaplı sarsıntının yalnızca bir parçasını oluşturuyor. 2025 yılında Sticky Fingers, Smokin’ Dutchman Holdings ve Burnt BBQ & Tacos gibi diğer önemli barbekü işletmeleri de benzer gerekçelerle iflas yolunu seçmişti.
Ekonomistler; yükselen maliyetler, tüketici alışkanlıkları, ekonomik yükler gibi nedenlerle restoran sektöründeki iflas dalgasının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.
Dev et restoranı Ray Ray’s Hog Pit'in iflası piyasalarda da etkisini gösterdi.