Dev et restoranı iflas bayrağını çekti: 17 yıllık serüveni ne bitirdi?

Smoke Ring LLC üzerinden iflas için mahkemeye başvuran şirket, mali yapısını yeniden düzenlemek için operasyonlarını yargı gözetiminde sürdürecek. Mobil restoran olarak eyalet genelinde geniş bir şube ağına ulaşan ünlü et restoranı, bu süreçte Johnstown, Marion ve Linworth'deki şubelerini kapatmak zorunda kaldı.