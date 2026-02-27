Başarılı oyunculuğu ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Derya Şensoy, babasının doğum gününde geçmişe uzanan özel bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Yıllar önce babası ve ablasıyla çekilmiş fotoğrafı yayınlayan Şensoy, duygusal mesajıyla yürekleri burktu.
Derya Şensoy’dan babasına yürek burkan sözler: 'Özlem hiç dinmiyor'
Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Ferhan Şensoy, 2021 yılında 70 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Sanat dünyasını yasa boğan bu kayıp, aradan geçen zamana rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Usta sanatçı, bu kez doğum gününde kızı Derya Şensoy’un duygusal paylaşımıyla anıldı.Hande Karacan
Ferhan Şensoy, kalp ve damar rahatsızlıklarının yanı sıra solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyordu.
Ağustos 2021’de yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Onun vedası yalnızca ailesini değil; tiyatro ve edebiyat camiasını da derinden sarsmıştı. Meslektaşları ve sevenleri, Şensoy’un kaybını sanat dünyası adına büyük bir boşluk olarak değerlendirmişti.
Derya Şensoy paylaşımında şu sözlere yer verdi:
“Babacım… Özlem hiç dinmiyor ama yolumuzda kararlılıkla ilerlemeye çalışıyoruz; sanırım bunu da başarıyoruz… Bir yerlerden ışığınla yolumu aydınlattığını biliyorum.”
Duygusal mesajına şu ifadeleri de ekledi:
“Kulisini artık birlikte paylaşıyoruz. Senin makyaj masanın yanına bana da bir masa kurduk… Her an kalbimdesin. Bugün prova, yarın akşam oyun var… Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun.”