Deniz Baysal'dan samimi itiraflar: "Akıl sağlığım için sosyal medyadan uzak duruyorum"

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olarak özel hayatı, sosyal medya kullanımı ve sağlık süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 6.6 milyon takipçisi olmasına rağmen neden az paylaşım yaptığını açıklayan Baysal, "Bu bir strateji değil, akıl sağlığımı koruma yöntemi" dedi.
Derleyen: Hava Demir
"Sürekli Paylaşım Yapma Hali Beni Zorluyor"
Sosyal medyadaki görünürlük ve mahremiyet dengesi üzerine konuşan Deniz Baysal, sektörün "sürekli göz önünde olma" baskısına karşı durduğunu belirtti. Güzel oyuncu, sosyal medya ile arasına neden mesafe koyduğunu şu sözlerle anlattı:
Baskı hissetmiyorum:
"İlk başlarda 'sosyal medyanı güçlendirmen lazım' dediler. Evde makyaj yapıp fotoğraf çekiyordum ama artık bu bana saçma geliyor."
Strateji değil, tercih:
"Sektörde ne kadar az göz önünde olursan, o kadar gözden düşüyorsun gibi bir algı var. Ama ben kendi akıl sağlığım için bunu yapıyorum. Böyle kafam daha rahat."
"45 Kiloya Düştüm, Aynaya Bakamıyordum"
Yeni projesi "Taşacak Bu Deniz" için bir süredir Trabzon'da bulunan Baysal, burada geçirdiği değişimi de paylaştı. Bir dönem ciddi bir zayıflık süreci yaşadığını itiraf eden oyuncu, Trabzon'daki beslenme düzeninin kendisine iyi geldiğini söyledi.
Deniz Baysal: "3 senedir kilo almaya çalışıyordum. En son 45 kiloya kadar düştüm, korkunç durumdaydım ve aynada kendime bakamıyordum. Meğer ihtiyacım olan kaliteli proteinmiş. Trabzon’a gittiğimden beri 5 kilo aldım, çok mutluyum."
"Tatlı Kavga İlişkiye Heyecan Katar"
Müzisyen Barış Yurtcu ile mutlu bir evliliği olan Deniz Baysal, ilişkilerde tartışmanın doğal ve hatta gerekli olduğunu savundu. Kavganın şeklinin önemli olduğunu vurgulayan ünlü isim, "Vurup kırmadan, tatlı tatlı kavga etmek ilişkiye heyecan katar. Öbür türlüsü çok sıkıcı olurdu" ifadelerini kullandı.
Müzik Dünyasına Yeşil Işık: Yeni Single Yolda mı?
Eşiyle yaptığı düetle beğeni toplayan Baysal, müzik kariyerine dair planlarını da ilk kez açıkladı:
Single müjdesi:"Yeni şarkılara açığım, bir single çıkarmayı düşünüyorum."
Dizi jeneriği: "Artık kendimi kapatmıyorum. Rol aldığım dizinin jenerik şarkısını da ben seslendiriyorum."
DENİZ BAYSAL KİMDİR?
5 Nisan 1991, İzmir'de dünyaya gelmiştir.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi – Uluslararası Ticaret Bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitimine Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda başlamıştır.
Ekran macerasına 2011 yılında Derin Sular dizisiyle başladı.
Asıl çıkışını Kaçak Gelinler dizisindeki "Kainat" karakteriyle yaptı.
Unutulmaz Rolleri:
Fazilet Hanım ve Kızları (Hazan Çamkıran)
Söz (Savcı Derya Dumansız)
Teşkilat (Zehra Balaban)
7. Koğuştaki Mucize (Mine Öğretmen)
2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile dünya evine girdi.