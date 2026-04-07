Yeniçağ Gazetesi
07 Nisan 2026 Salı
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Demir eksikliğine doğal çözüm: Sabah rutininize ekleyin hayatınızı değiştirin

Modern yaşamın hızlı temposu, dengesiz beslenme ve yoğun stres; vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri yeterince alamamasına yol açabiliyor.

Cansu İşcan
Haberi Paylaş
Demir eksikliğine doğal çözüm: Sabah rutininize ekleyin hayatınızı değiştirin - Resim: 1

Bu durumun en yaygın sonuçlarından biri ise demir eksikliği. Sürekli yorgunluk hissi, baş dönmesi ve odaklanma güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösteren bu problem, günlük yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyebiliyor.

1 8
Demir eksikliğine doğal çözüm: Sabah rutininize ekleyin hayatınızı değiştirin - Resim: 2

Neyse ki doğa, bu tür eksikliklerle başa çıkmak için oldukça pratik çözümler sunuyor. Yüzyıllardır sofralarda yer alan pekmez, bu doğal desteklerin başında geliyor.

2 8
Demir eksikliğine doğal çözüm: Sabah rutininize ekleyin hayatınızı değiştirin - Resim: 3

Özellikle düzenli olarak tüketildiğinde, demir ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan güçlü bir besin olarak dikkat çekiyor. Üstelik her sabah bir kaşık tüketmek gibi basit bir alışkanlıkla bu etkilerden faydalanmak mümkün.

3 8
Demir eksikliğine doğal çözüm: Sabah rutininize ekleyin hayatınızı değiştirin - Resim: 4

Üzüm, dut ve keçiboynuzu gibi meyvelerden elde edilen pekmez; yoğun kıvamı ve zengin içeriğiyle öne çıkar. Yüksek demir oranı sayesinde kansızlık problemi yaşayanlar için doğal bir destek sunarken, düzenli kullanımda enerji seviyelerinin yükselmesine de katkı sağlar.

4 8
Demir eksikliğine doğal çözüm: Sabah rutininize ekleyin hayatınızı değiştirin - Resim: 5

Aç karnına tüketildiğinde demirin emilimi daha etkili olur. Bu nedenle sabah saatlerinde alınan bir kaşık pekmez, vücut tarafından daha verimli şekilde kullanılabilir.

5 8
Demir eksikliğine doğal çözüm: Sabah rutininize ekleyin hayatınızı değiştirin - Resim: 6

Ayrıca C vitamini açısından zengin besinlerle birlikte tüketildiğinde demir emilimi daha da artar ve sağladığı fayda katlanır.

6 8
Demir eksikliğine doğal çözüm: Sabah rutininize ekleyin hayatınızı değiştirin - Resim: 7

Pekmez yalnızca demir açısından değil; kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineraller bakımından da oldukça zengindir.

7 8
Demir eksikliğine doğal çözüm: Sabah rutininize ekleyin hayatınızı değiştirin - Resim: 8

Bu özelliği sayesinde kemik sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun genel direncini artırır. Özellikle mevsim geçişlerinde ya da yoğun tempolu dönemlerde doğal bir enerji kaynağı olarak öne çıkar.

Elbette her besinde olduğu gibi pekmez tüketiminde de denge büyük önem taşır. İçeriğindeki doğal şeker oranı göz önünde bulundurularak, günlük 1 yemek kaşığı kadar tüketilmesi önerilir. Ayrıca katkısız ve doğal ürünlerin tercih edilmesi, sağlanacak faydayı en üst seviyeye çıkarır.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro