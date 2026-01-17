Yeniçağ Gazetesi
17 Ocak 2026 Cumartesi
Demet Özdemir siyah kombiniyle sosyal medyada gündem oldu

Demet Özdemir siyah kombiniyle sosyal medyada gündem oldu

Eşref Rüya dizisinin Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir, hem ekran performansıyla hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Demet Özdemir siyah kombiniyle sosyal medyada gündem oldu - Resim: 1

Yayımlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın başrol oyuncusu Demet Özdemir, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

1 4
Demet Özdemir siyah kombiniyle sosyal medyada gündem oldu - Resim: 2

Dizide Nisan karakterini canlandıran 33 yaşındaki başarılı oyuncu, oyunculuk performansının yanı sıra Instagram’daki paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

2 4
Demet Özdemir siyah kombiniyle sosyal medyada gündem oldu - Resim: 3

17 milyon takipçisi bulunan Özdemir’in son pozları, özellikle siyah kombiniyle büyük beğeni topladı.

3 4
Demet Özdemir siyah kombiniyle sosyal medyada gündem oldu - Resim: 4

Geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül töreninde tercih ettiği şık ve dikkat çekici kombin, takipçilerinden tam not aldı. Demet Özdemir, hem ekran hem de sosyal medyadaki etkisiyle popülerliğini korumayı başarıyor.

4 4
Kaynak: Haber Merkezi
