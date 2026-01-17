Yayımlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın başrol oyuncusu Demet Özdemir, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.
Demet Özdemir siyah kombiniyle sosyal medyada gündem oldu
Eşref Rüya dizisinin Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir, hem ekran performansıyla hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Dizide Nisan karakterini canlandıran 33 yaşındaki başarılı oyuncu, oyunculuk performansının yanı sıra Instagram’daki paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor.
17 milyon takipçisi bulunan Özdemir’in son pozları, özellikle siyah kombiniyle büyük beğeni topladı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül töreninde tercih ettiği şık ve dikkat çekici kombin, takipçilerinden tam not aldı. Demet Özdemir, hem ekran hem de sosyal medyadaki etkisiyle popülerliğini korumayı başarıyor.
