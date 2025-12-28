Aslı Bekiroğlu, "Sil Baştan" oyununun gösterimi sırasında seyircileri endişelendiren bir olayla gündeme geldi.
Dekor felaketi: Sahnede korku dolu anlar! Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, başrolünde oynadığı "Sil Baştan" tiyatro oyununda korkutucu bir kaza geçirdi. Sahnedeki dekor kapısı aniden kafasına düşen Bekiroğlu, yaşadığı şoka rağmen profesyonelliğini göstererek oyuna ara vermeden devam etti ve ardından sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı.
Dekor olarak kullanılan kapı beklenmedik şekilde oyuncunun kafasına düştü.Seyircilerin tedirginlikle takip ettiği kazanın ardından Bekiroğlu, performansı tamamlayarak salonu rahatlattı.
VİDEO ÇEKTİ
Tüm zorluğa rağmen sahnedeki rolünü sürdüren oyuncu, oyun sonunda izleyicilere dönerek “İyiyim, iyi olacağım” diyerek iyi olduğunu ifade etti.
HASTANEYE GİTTİ
Kazayı ekip arkadaşlarıyla esprili şekilde canlandıran Bekiroğlu, moralinin yüksek olduğunu gösterdi. Ünlü oyuncu, buz uygulaması sonrası MR çektirmek üzere hastaneye gitti.
ASLI BEKIROĞLU KİMDİR?
Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu.
Eğitim hayatında İtalyan Lisesi'ni bitirmiş, 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda arp ve solfej eğitimi almış, ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun oldu.
Boyu yaklaşık 1.62 cm'dir.Kariyerine Vine platformunda paylaştığı eğlenceli kısa videolarla başlamış ve hızla popülerlik kazandı.
Bu sayede reklamlarda rol almış, 2013'te "Beni Böyle Sev" dizisinde küçük bir görünümle televizyona adım attı.
Gerçek çıkışını 2015'te "Adı Mutluluk" dizisiyle yapmış, ardından "Gülümse Yeter", "Benim Tatlı Yalanım", "Jet Sosyete" gibi dizilerde ve "Yol Arkadaşım", "İkimizin Yerine" gibi filmlerde rol aldı.
Son yıllarda tiyatro oyunlarında da sahne almış, çeşitli sağlık olayları ve özel hayat haberleriyle gündeme geldi.