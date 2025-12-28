Dekor felaketi: Sahnede korku dolu anlar! Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü

Gerçek çıkışını 2015'te "Adı Mutluluk" dizisiyle yapmış, ardından "Gülümse Yeter", "Benim Tatlı Yalanım", "Jet Sosyete" gibi dizilerde ve "Yol Arkadaşım", "İkimizin Yerine" gibi filmlerde rol aldı.