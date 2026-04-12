12 Nisan 2026 Pazar
Dana, koyun veya kuzu değil: Ezber bozan uzmanlar en sağlıklı eti açıkladı

Beslenme dünyasında ezberler bozuluyor. Uzmanların yaptığı son araştırmalar; düşük yağ oranı, yüksek protein değeri ve kalp dostu yapısıyla en sağlıklı eti seçti.

Dilek Taşdemir

KIRMIZI ETİN FAVORİSİ: KEÇİ ETİ

Yıllardır sofraların vazgeçilmezi olan dana, kuzu ve koyun eti popülerliğini yitiriyor. Beslenme uzmanları, "en sağlıklı et" arayışında rotayı keçi etine çevirdi.

Hem kalp sağlığını koruyan hem de bağışıklığı güçlendiren keçi eti, modern beslenme listelerinin ilk sırasına yerleşmeye hazırlanıyor.

NEDEN KEÇİ ETİ? İŞTE EZBER BOZAN SAĞLIK PROFİLİ

Keçi etini diğer türlerden ayıran en büyük fark, doymuş yağ oranının oldukça düşük olması. Kalp ve damar sağlığı için risk oluşturan kolesterol seviyesini dengelemede rakiplerine fark atan bu et türü, şu özellikleriyle öne çıkıyor:

Temiz protein kaynağı: Kas gelişimini destekleyen yüksek ve kaliteli protein içeriğine sahiptir.

Bağırsak dostu: Lifli ve hafif yapısı sayesinde sindirimi oldukça kolaydır, mideyi yormaz.

Mineral deposu: Vücudun sıvı dengesini koruyan yüksek potasyum değerlerine sahiptir.

UZMANINDAN PİŞİRME SIRRI: DÜŞÜK ISI, UZUN SÜRE

Keçi etinin mucizevi besin değerlerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için pişirme yöntemi büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, keçi etinin sertleşmemesi ve vitaminlerini kaybetmemesi için düşük ısıda ve uzun sürede pişirilmesini tavsiye ediyor.

Eğer sağlıklı bir yaşam ve güçlü bir kalp hedefliyorsanız, beslenme listenizde bu "unutulan" keçi eti mucizesine yer açmanın tam vakti.

Kaynak: Haber Merkezi
