22 Nisan 2026 Çarşamba
Dakya hazinesi yeniden gün yüzünde: Kayıp hazine Bükreş'te sergilendi

Hollanda’da çalındıktan sonra uzun süre kayıp olan Coțofenești altın miğferi ile değerli bilezikler nihayet ortaya çıkarıldı. Hollanda sınırları içindeki Drents Müzesi’nden çalınan ve Dakya dönemine ait olduğu bilinen bu kıymetli hazine Bükreş’te sergilendi.

Cemile Kurel
Yapılan ilk incelemelere göre, Coțofenești’ye ait altın miğfer ve üç adet bilezik büyük ölçüde zarar görmemiş durumda.

Romanya Ulusal Tarih Müzesi’nin eski direktörü Ernest Oberländer-Târnoveanu, Hollanda basınına yaptığı açıklamada bu bilgileri doğruladı ve eserlerin mevcut durumuna ilişkin ilk ayrıntıları paylaştı.

Eserlerin toprağa gömülmüş ve havluya sarılmış şekilde bulunması dikkat çekmişti.

Yetkililer, hazinenin ülkeye geri getirilmesinin ardından kapsamlı bilimsel analizlere tabi tutulacağını açıklamıştı.

Uzmanlar, kalın ve sağlam yapıları sayesinde bileziklerin daha az hasar görmüş olabileceğini değerlendirirken, ince işçiliğe sahip altın miğferin daha hassas bir inceleme sürecine ihtiyaç duyduğu vurgulanmıştı.

ROMANYA’YA 5,7 MİLYON AVRO ÖDENMİŞTİ

Hazinenin kaybı nedeniyle Romanya’ya ödenen 5,7 milyon avroluk tazminatı da yeniden gündeme geldi.

Eserlerin bulunmasıyla birlikte sigorta sürecinin yeniden ele alınacağı ve gerekli iade işlemlerinin başlatılacağı ifade edilmişti.

ESERLER 2025 YILINDA ÇALINMIŞTI

Hatırlanacağı üzere söz konusu eserler, 25 Ocak 2025’te gerçekleşen soygunla çalınmış ve olay uluslararası müzecilik çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
