Sosyal medyada paylaştığı videoda uzun süre kilo vermekte zorlandığını belirten Cooper, bu üç değişikliği yaptıktan sonra daha fazla yemesine rağmen kilo verdiğini söyledi.
Daha fazla yemesine rağmen 4 beden inceldi: Gizli formül ortaya çıktı
İngiltere’nin Shrewsbury kentinde yaşayan Michelle Cooper, yalnızca üç yiyeceği hayatından çıkararak beş ay içinde dört beden küçüldüğünü açıkladı. 48 bedenden 40 bedene düşen Cooper, bu süreçte kalori hesabı yapmadığını ve aç kalmadan kilo verdiğini ifade etti.
Cooper ayrıca 2023 yılında ikizlerini dünyaya getirdikten sonra da aynı yöntemi uygulayarak 20 kilo vermeyi başardığını ifade etti.
Peki daha fazla yemesine rağmen hangi yiyecekleri hayatından çıkardı?
Michelle Cooper, kilo verme sürecinde hayatından çıkardığı üç yiyeceği tek tek açıkladı…
KAHVALTILIK GEVREKLER İLK SIRADA
Cooper, kilo verme sürecinde hayatından çıkardığı ilk yiyeceğin kahvaltılık gevrekler olduğunu belirtti. Özellikle granola barlar ve hazır yulaf lapalarını “sağlıklı” olduğu düşüncesiyle sık sık tükettiğini söyleyen Cooper, bu ürünlerin kan şekerini hızla yükselttiğini ve kısa süre sonra yeniden açlık hissine neden olduğunu ifade etti.
Bunun yerine sabahları yumurta, peynir, yoğurt gibi protein ağırlıklı seçenekleri tercih ettiğini, bunun da uzun süre tok kalmasını sağladığını dile getirdi.
SMOOTHIE VE MEYVE SULARINI BIRAKTI
İkinci olarak smoothie ve meyve sularını hayatından çıkardığını belirten Cooper, bunların çoğunun “şişedeki şeker bombası” olduğunu söyledi.
Sıvı kalorilerin doyurucu olmadığını, kısa sürede açlık hissi yarattığını anlatan Cooper, “Smoothie’leri bıraktım, gerçek yiyecekler çiğnemeye başladım. Açlığınız kayboluyor. Meyveyi bütün olarak tüketmek en iyisi” dedi.
“AZ YAĞLI” ÜRÜNLER YERİNE TAM YAĞLI TERCİH
Cooper’ın listesinde üçüncü sırada ise düşük yağlı ürünler var. Uzun süre az yağlı yoğurt, peynir ve sürülebilir ürünler tükettiğini belirten Cooper, bu ürünlerin şeker ve nişasta gibi katkılarla tatlandırıldığını, dolayısıyla daha çok iştah açtığını söyledi.
Bunun yerine tam yağlı, yüksek proteinli gıdalara yönelerek hem tokluk sağladığını hem de atıştırma ihtiyacının azaldığını ifade etti.
“AÇ KALMADAN KİLO VERİLEBİLİR”
Takipçilerinden gelen soruları da yanıtlayan Cooper, kahvaltıda tam buğday ekmeği ve meyve yerine et, yumurta, balık ve sebze gibi protein ağırlıklı besinlerin daha uygun olduğunu söyledi.
Aç kalmadan kilo vermenin mümkün olduğunu vurgulayan Cooper, “Kilo vermek için yediğim yiyecek miktarını üç katına çıkardım. Aç kalmaya gerek yok” dedi.