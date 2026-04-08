Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 9 yıldır birlikte olduğu eşi Georgina Rodríguez, daha önce aldığı evlilik teklifi ve yüzüğün değeriyle sık sık dikkat çekmişti.
Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodríguez’den samimi itiraf: Garsonluktan patronluğa uzanan yol
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, yaptığı yeni açıklamayla bir kez daha gündeme oturdu. Georgina Rodríguez, eskiden birçok farklı işte çalıştığını, şimdi ise patron olduğunu ve hayatının tamamen değiştiğini dile getirdi. İşte ayrıntılar!Cansu İşcan
Ünlü futbolcu Ronaldo'nun eşi, bu kez de son açıklamasıyla gündem olmayı başardı.Daha önce birçok farklı meslekte çalışan Rodríguez, ilk kez samimi itiraflarda bulundu."Eskiden garsondum, temizlikçiydim, mağaza asistanıydım... Şimdi ise patronum." ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodríguez'e yaptığı evlilik teklifiyle gündem olmuştu. Önce bu teklif, ardından da yüzüğün değeri uzun süre konuşuldu.
Önce evlilik yüzüğüyle gündeme gelen çift, daha sonra da evlilik sözleşmesiyle basında geniş yer buldu. Ünlü çiftten Georgina Rodríguez, geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni paylaşımla devasa yüzüğünü bir kez daha gösterdi.
Rodríguez'in devasa yüzüğü, güncel kur ile tahmini değeri 400 milyon TL.Ancak sosyal medya kullanıcıları, devasa yüzükten çok Rodríguez'in ellerini eleştirdi. Bazı takipçiler, "Korku filmi gibi", "Gollumla mı nişanlandın bu el ne?" ve "Bu nasıl el ejderha gibi" ifadeleri kullandı.
Sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çift, son olarak Rodríguez'in paylaşımıyla ilgi toplamıştı. Rodríguez, çocuklarının odasını yeniden dekore ettirdiğini paylaşımıyla duyurmuştu. Bu paylaşımın ardından bazı takipçiler, odayı oldukça basit buldu.
GEORGİNA RODRÍGUEZ KİMDİR?
Georgina Rodríguez Hernández, 27 Ocak 1994 doğumlu (2026 itibarıyla 32 yaşında) Arjantin doğumlu İspanyol bir model, sosyal medya fenomeni ve girişimcidir. Arjantinli bir baba (Jorge Rodríguez) ile İspanyol bir annenin (Ana María Hernández) kızı olarak Buenos Aires’te dünyaya geldi. Bir yaşındayken ailesi İspanya’nın kuzeyindeki küçük bir kasaba olan Jaca’ya taşındı ve orada büyüdü. Bale eğitimi aldı, genç yaşta modellik yapmaya başladı.
Madrid’e taşındıktan sonra Gucci mağazasında satış asistanı olarak çalışırken 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile tanıştı. Bu tanışma hayatının dönüm noktası oldu. Çift 2016’dan beri birlikte; Georgina, Ronaldo’nun önceki ilişkilerinden olan çocuklarına (Cristiano Jr., ikizler Eva ve Mateo) üvey annelik yapıyor.
Birlikte iki çocukları var: 2017 doğumlu Alana Martina ve 2022’de doğan Bella Esmeralda (ikiz kardeşlerinden biri doğumda hayatını kaybetti). Georgina, aynı zamanda Netflix’te “I Am Georgina” adlı belgesel-dizisiyle de tanınıyor. Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunan Georgina, lüks yaşam tarzı paylaşımları, modellik çalışmaları ve girişimcilik faaliyetleriyle gündemde kalıyor. 10 Ağustos 2025’te Ronaldo ile nişanlandıklarını açıkladı.
POLEMİKLERİ
Georgina Rodríguez’in hayatı ve Ronaldo ile ilişkisi, sosyal medya ve magazin basını nedeniyle sıkça tartışma konusu oldu. Başlıca polemikler şu şekilde kronolojik olarak sıralanabilir:
Aile geçmişi ve erken dönem tartışmaları (2017-2019 öncesi ve sonrası):
Babası Jorge Rodríguez’in uyuşturucu (kokain ve esrar) kaçakçılığı nedeniyle 10 yıl hapis yattığı ve 2019’da Arjantin’de felç komplikasyonlarından öldüğü biliniyor. Bazı haberlerde annesinin ailesini geçindirmek için fuhuş yaptığına dair iddialar ortaya atıldı (annesiyle yakın bir arkadaşının ifadelerine dayandırılıyor). Aile üyeleri (amcası Jesús Hernández ve üvey kız kardeşi Patricia) Georgina’yı “aileyi unuttuğu”, başarıya ulaştıktan sonra maddi ve manevi destek vermediği için eleştirdi. Amcası onu “kötü bir kadın” olarak nitelendirdi. Georgina’nın eski erkek arkadaşları da (örneğin gençlik aşkı Javier ve diğerleri) onun ilişkileri sırasında maddi destek aldığını öne sürdü
Gucci mağazası dönemi ve işten ayrılma söylentileri (2016-2017):
Ronaldo ile tanıştıktan kısa süre sonra Gucci’de çalıştığı mağazadan ayrıldığı (bazı iddialara göre kovulduğu) ve ilişkilerinin basına yansımasıyla ünlü olduğu konuşuldu. Eski bir meslektaşı, Georgina’yı “her zaman kibirli ve üstünlük taslayan” biri olarak tanımladı.
“Yeni zengin” eleştirileri ve lüks yaşam tartışmaları (2018-günümüz):
Georgina’nın hızlı yükselişi ve lüks paylaşımları (özel jet, pahalı hediyeler, gösterişli tatiller) “alçakgönüllülüğünü unuttu”, “yeni zenginlik” gibi eleştirilere yol açtı. Sosyal medyada sıkça “eski halini unuttu” yorumları yapıldı.
Çocuk odası dekorasyonu eleştirisi (yaklaşık 2024-2025):
Çocuklarının odasını dekore ettirdiğini paylaştığında bazı takipçiler odayı “çok basit” buldu ve eleştirdi.
Eller ve devasa nişan yüzüğü polemiği (2025):
Nişan yüzüğünü (tahmini değeri yüz milyonlarca TL) gösterdiği paylaşımlarda yüzükten ziyade elleri “ejderha gibi”, “Gollum gibi”, “korku filmi” yorumlarıyla ağır eleştirildi.
Evlilik sözleşmesi tartışmaları (2025-2026):
Çiftin eski ve yenilenen evlilik sözleşmesi basına yansıdı. İddialara göre Georgina’ya olası ayrılık durumunda 50 milyon dolar + ömür boyu aylık 144 bin dolar maaş, lüks villa tapusu, arabalar ve tatil hakları gibi maddeler yer alıyor. Bu maddeler sosyal medyada “aşırı cömert”, “garanti paket” gibi yorumlarla ikiye böldü; bazıları “aşk değil çıkar” diye eleştirdi.
İlişki krizi söylentileri (2023 ve sonrası):
Ronaldo’nun Georgina’nın “bencil” veya “kendini beğenmiş” davranışlarından rahatsız olduğu, kamuoyu önünde tartıştıkları iddia edildi. Ancak bu söylentiler resmi olarak doğrulanmadı.
Maçlarda Ronaldo’yu “dikkat dağıttığı” iddiaları, Suudi Arabistan’daki yaşam kuralları, kıyafet tercihleri ve aile içi (kız kardeşiyle) soğukluk söylentileri zaman zaman gündeme geldi.