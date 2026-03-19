19 Mart 2026 Perşembe
Çöpe deyip atıyorduk: Tuvalet kağıdı rulolarının bahçedeki gizli gücü şaşırttı

Çöp diyerek sanıp attığımız tuvalet kağıdı ruloları aslında bahçenizde oldukça değerli bir kaynak haline gelebilir. Günlük hayatta fark etmeden israf edilen bu basit karton parçaları, hem bitki yetiştirme sürecinde hem de bahçe düzenlemelerinde önemli avantajlar sunuyor.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Uzmanlara göre, evsel atıkların yeniden kullanımı yalnızca çevreyi korumakla kalmıyor, aynı zamanda bahçe bakımını da daha ekonomik hale getiriyor.

Ish’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, karton rulolar doğru kullanıldığında bitki gelişimini destekleyen etkili araçlara dönüşebiliyor.

Bu yöntemlerin başında ruloların fide yetiştirme kabı olarak kullanılması geliyor. İnce ve doğada çözünebilen yapıları sayesinde bu kartonlar doğrudan toprağa yerleştirilebiliyor.

Böylece fideler nakil sırasında zarar görmeden büyümeye devam ediyor.

Aynı zamanda kompost yapanlar için de oldukça faydalı olan bu rulolar, organik atıklarla birlikte parçalanarak toprağın besin değerini artırıyor.

Bir diğer pratik kullanım ise ruloların açılarak toprağın üzerine serilmesi. Bu yöntem, yabani otların çıkmasını engelleyen doğal bir bariyer görevi görüyor. Üstelik karton zamanla çözünerek toprağa karışıyor ve doğaya zarar vermiyor.

Ayrıca bu basit malzemeler, ani hava değişimlerine karşı bitkileri korumada da etkili.

Toprak yüzeyinde oluşturdukları katman sayesinde kök bölgesini izole ederek soğuk havanın olumsuz etkilerini azaltıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
