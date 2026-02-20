Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 11°
Anasayfa Gündem Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar

Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar

Erzurum’un zorlu kış şartlarında gerçeği aratmayan tatbikat düzenlendi. 23 kurumun katıldığı AFAD, öncülüğünde yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Sismik cihazların kullanıldığı çalışmada nefesler kesildi.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 1

Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen tatbikat, kurumun kampüsündeki enkaz alanı ile kırsal bir mahallede gerçekleştirildi.

Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 2

AFAD'ın koordinesindeki tatbikatta; Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi 23 kurum ve kuruluştan ekipler yer aldı.

Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 3

Masa başı ve saha olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği ağır kış şartları nedeniyle çöken bir çatının enkazında kalan 2 kişiyi kurtarmak için ekipler zamana karşı yarıştı.

Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 4

Çevre güvenliğinin alınmasından sonra AFAD ve JAK'ın ortak çalışması sonucu enkaz altındaki 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 5

Enkazdan çıkarılan yaralılar, hipotermi tehlikesine karşı termal battaniye ile sarılarak ambulansa taşındı.

Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 6

Aziziye ilçesine bağlı kırsal Ağören Mahallesi'nde de tatbikatın bir bölümü icra edildi.

Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 7

Mahalledeki metruk binaları inceleyen ekipler, canlı olup olmadığını kontrol etti.

Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 8

Metruk binaları kontrol eden ve önce 'Sesimi duyan var mı? Arama kurtarma ekibi geldi.

Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 9

Sesimi duyuyorsan ses ver' diye yapılan çağrıların ardından ekipler, sismik akustik cihazı ile binalarda canlı olup olmadığını dinledi.

Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 10

Dinlemelerde, metruk binalardan kimsenin olmadığının anlaşılması ile ekipler bölgeden ayrıldı

Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 11
Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 12
Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 13
Çöken çatıda zamana karşı yarış: Enkaz altında can pazarı: Erzurum’da nefes kesen anlar - Resim: 14
Kaynak: DHA
