Çocuklar Duymasın’da Çaycı Hüseyin’in en yakın dostuydu: Şükrü Koruyucu’nun asıl mesleği şaşkına çevirdi
Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde Çaycı Hüseyin'in en yakın dostu Şükrü karakterine hayat veren Şükrü Koruyucu, oyunculuğa yıllar önce veda etmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Koruyucu'nun asıl mesleği ortaya çıktı. Gerçeği duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı.
2002 yılında ekranlara gelen Çocuklar Duymasın, akılda kalan karakterleri ve unutulmaz replikleriyle Türk televizyon tarihine geçti.
Dizide birçok oyuncu canlandırdığı rollerle izleyicilerin hafızasında yer etti. Bu unutulmaz karakterlerden biri de Çaycı Hüseyin’in yakın arkadaşı Şükrü’yü oynayan Şükrü Koruyucu’ydu.
TESADÜF ESERİ KADROYA GİRDİ
Çocuklar Duymasın’a tesadüf eseri dahil olan Şükrü Koruyucu daha önce yaptığı açıklamada “Birol Güven’in prodüksiyon şirketinde çalışıyordum. Çaycı Hüseyin’in yanına iri bir adam aranıyordu. Cüssemden ötürü dikkat çektim sanırım.” demişti.
Dizide Şükrü karakterini canlandıran Şükrü Koruyucu, başarılı performansı ve doğal oyunculuğuyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazandı.
Diziden ayrıldıktan sonra televizyon dünyasından uzaklaşıp daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti. Asıl mesleği ortaya çıkınca ise birçok kişi büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun yıllardır hiçbir projede yer almayan Şükrü Koruyucu, eski mesleğine döndü.
ASIL MESLEĞİ ŞOFÖRLÜK
Koruyucu oyunculuğun yanı sıra Darıca Belediyesi’nde şoför olarak çalışıyor ve 3. Lig’de oynayan Darıcaspor futbolcularını maçlara taşıyor.
“TAŞIDIĞIM FUTBOLCULARDAN DAHA ÜNLÜYDÜM”
Daha önce mesleği hakkında konuşan Şükrü Koruyucu “Taşıdığı futbolculardan daha ünlü olan tek şoför benim herhalde.” diyerek güldürmüştü.
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
Çocuklar Duymasın dizisi, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve sevilen aile komedilerinden biridir. 2002 yılında başlayan dizi, aralıklarla 2019 yılına kadar yayınlandı. MinT Motion Pictures yapımı olan dizinin senaryosunu Birol Güven yazdı.
Konusu, birbirine katlanamayan ancak iki çocukları (Emre ve Duygu) yüzünden boşanamayan Haluk (Tamer Karadağlı) ile Meltem (Pınar Altuğ) çiftinin günlük hayatı, komik olayları ve dost çevresi etrafında döner.
Dizi, küçük aile sorunlarını büyük komediye dönüştüren tarzıyla öne çıktı; “Çaycı Hüseyin”, “Fıs Fıs İsmail”, “Selçuk” gibi unutulmaz yan karakterlerle zenginleşti.
Özellikle ilk sezonları ve 2010’lardaki yeniden yapımlarıyla geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Hem duygusal hem de eğlenceli yapısıyla birçok ailenin hayatına ayna tuttu.
ŞÜKRÜ KORUYUCU KİMDİR?
Şükrü Koruyucu, dizide Çaycı Hüseyin’in (Süleyman Yağcı) en yakın dostu ve yaveri Şükrü karakteriyle hafızalara kazınan oyuncudur. Karakteri saf, sadık, biraz kalender bir kişiliği yansıtıyordu ve Hüseyin’le yaşadıkları maceralar dizinin en komik sahnelerinden bazılarını oluşturuyordu.
Diziye tesadüf eseri dahil oldu; Birol Güven’in prodüksiyon şirketinde çalışırken “Çaycı Hüseyin’in yanına iri bir adam aranıyordu” diye duyunca cüssesi sayesinde dikkat çekti ve rolü kaptı.Gerçek hayatta ise asıl mesleği şoförlüktür. Darıca Belediyesi’nde uzun yıllar şoför olarak çalıştı, 3. Lig’de mücadele eden Darıcaspor’un futbolcularını maçlara taşıdı.
Oyunculuk dönemlerinde bile belediyeyle anlaşmalı olarak set ve iş hayatını bir arada yürüttü. 2019’da belediyeden emekli oldu. Diziden sonra televizyon dünyasından büyük ölçüde uzaklaştı, daha sakin bir hayat tercih etti. İki çocuk babasıdır ve kamera arkasında da (örneğin Komedi Türk dizisinde yapım koordinatörü olarak) görev aldı.
Şükrü Koruyucu’nun “Taşıdığım futbolculardan daha ünlü olan tek şoför benim herhalde” sözü, onun mütevazı ve esprili kişiliğini özetler niteliktedir. Dizideki popülaritesine rağmen gerçek hayatta direksiyon başındaki mütevazı hayatını sürdürmesi hayranları arasında sıkça konuşulan bir detay haline geldi.