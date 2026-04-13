Çinli otomotiv üreticileri Avrupa pazarında vites yükseltiyor. Son hamle, büyümesini hızlandırmak isteyen Chery’den geldi. Şirket, sıfırdan fabrika kurmak yerine mevcut üretim tesislerini kullanabileceği yerel ortaklıklar kurmayı planlıyor.

Paris’te düzenlenen bir etkinlikte konuşan Chery’nin Fransa operasyonlarından sorumlu yöneticisi Lionel French Keogh, şirketin Avrupa’da yeni üretim kapasiteleri aradığını açıkladı.

Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue ise, yeni montaj tesislerine büyük yatırımlar yapmak yerine mevcut altyapıyı değerlendirmeyi tercih ettiklerini belirtti. Yin, önümüzdeki aylarda bu alanda yeni gelişmelerin paylaşılabileceğini ifade etti.

GÖZLER AVRUPA PAZARINDA

Şirketin hangi üreticilerle görüşme yaptığı açıklanmazken, Fransa’nın potansiyel ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı. Chery’nin Jaecoo ve Omoda markalarıyla Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

SATIŞLAR KATLANDI

Chery, rakibi BYD gibi son yıllarda Avrupa’da hızlı büyüme kaydetti. Verilere göre şirketin satışları bir yılda yaklaşık altı kat artarak 120 bin adedi aştı.

Öte yandan İspanya’nın Barselona kentindeki eski Nissan fabrikasında üretim yapmayı planlayan şirket, 2029 yılına kadar yıllık 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Küresel ölçekte de büyümesini sürdüren Chery’nin toplam satışları geçen yıl yüzde 7 artarak 2,8 milyon adede ulaştı. Denizaşırı pazarların payı ise yüzde 47’yi geçti.