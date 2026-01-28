Çin'den ABD'ye teknolojik darbe: Hayalet bombardıman uçağı

Araştırmacıların yaptığı yöntem, flutter’ı yapısal güçlendirme ya da gövde tasarımı değişikliğiyle değil, aktif bastırma yoluyla engelliyor. Sistem, uçağın üzerinde hâlihazırda bulunan sensörlerden yararlanıyor. Bu sensörler uçuş koşullarını sürekli izleyerek titreşimin ilk işaretlerini tespit ediyor. Algılanan veriler doğrultusunda sistem, kanatlar etrafındaki hava akışını anlık olarak ayarlıyor. Bu müdahale, görünmez bir destek mekanizması gibi çalışarak flutter büyümeden bastırılıyor. En dikkat çekici nokta ise bu yöntemin ağır takviyelere ya da büyük yapısal değişikliklere ihtiyaç duymaması. Bu da teknolojinin gelecekteki uçak tasarımlarına daha kolay entegre edilebileceğini gösteriyor.