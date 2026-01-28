Askeri havacılıkta senelerdir hız ve gizlilik arasında bir denge kuruluyor. Radar görünürlüğünü azaltmak amacıyla tasarlanan bu uçak, düşük radar izi ve yüksek yakıt verimliliği yükseltirken, bu mimarinin doğası gereği uçakların yüksek hızlara çıkmasını da ciddi biçimde sınırlandırıyor.
Çin'den ABD'ye teknolojik darbe: Hayalet bombardıman uçağı
Çin, radarlara yakalanmadan uçabilen bombardıman uçağınının çok daha hızlanmasını sağlayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Çin’in uçağında hız artacak ancak görünmezlik bozulmayacak.Derleyen: Baran Yalçın
Bugün ABD’nin B-2 Spirit bombardıman uçağı gibi "uçan kanat" tasarımlarına sahip modeller, bu sebeple ses hızının altında hızlarla yetinmek zorunda kalıyor. Fakat Çinli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen yeni çalışma, bu konuda dengelerin değişmesini sağlayabilir.
Öte yandan çalışma, Çin’in bir sonraki nesil gizli bombardıman uçaklarının, radar görünürlüğünden ödün vermeden çok daha yüksek hızlara ulaşabileceğini belirtiyor. Yaşanan bu olayda onlarca senedir bombardıman uçaklarının tasarımını belirleyen hız–gizlilik dengesinin değişebileceğini gösteriyor.
Araştırmacıların yaptığı yöntem, flutter’ı yapısal güçlendirme ya da gövde tasarımı değişikliğiyle değil, aktif bastırma yoluyla engelliyor. Sistem, uçağın üzerinde hâlihazırda bulunan sensörlerden yararlanıyor. Bu sensörler uçuş koşullarını sürekli izleyerek titreşimin ilk işaretlerini tespit ediyor. Algılanan veriler doğrultusunda sistem, kanatlar etrafındaki hava akışını anlık olarak ayarlıyor. Bu müdahale, görünmez bir destek mekanizması gibi çalışarak flutter büyümeden bastırılıyor. En dikkat çekici nokta ise bu yöntemin ağır takviyelere ya da büyük yapısal değişikliklere ihtiyaç duymaması. Bu da teknolojinin gelecekteki uçak tasarımlarına daha kolay entegre edilebileceğini gösteriyor.
Askerî havacılık uzmanlarının yorumlarına bakılırsa, uçan kanat tasarımlarının kaçınılmaz olarak ses altı hızlarla sınırlı kalması gerektiği yönündeki kanıyı sorgulatıyor. Günümüzde stratejik bombardıman uçakları iki farklı yaklaşımı temsil ediyor. ABD’nin B-2’si gizliliği ve hayatta kalabilirliği önceliklendirirken hızdan feragat ediyor, Rusya’nın Tu-160’ı ise Mach 2’nin üzerindeki hızı ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor ancak radar görünürlüğü yüksek.
Çin’in geliştirdiği konuşulan H-20 bombardıman uçağının da B-2’ye benzer bir uçan kanat tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Eğer bu anti-flutter teknolojisi H-20’ye entegre edilirse, Çin; gizlilikten ödün vermeden daha yüksek hızlara ulaşabilen üçüncü bir yol açabilir.