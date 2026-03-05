Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Süper Lig'de oynanan maçlarda Alanyaspor'u geride bırakan Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine doğru çevirdi.
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti
Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdıran ve Avrupa'da son 16 turuna kalarak göğsümüzü kabartan Galatasaray, finansal anlamda da altın çağını yaşıyor. Sportif başarılarla birlikte coşan sarı-kırmızılı taraftarlar, GS Store mağazalarına akın etti.Derleyen: Hava Demir
Sarı-kırmızılılar, büyük önem taşıyan derbiyi avantajlı bir skorla kapatarak şampiyonluk için bir adım daha atmak istiyor.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk liderliğinde Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürüyor.
Diğer yandan Cimbom'un ligde, kupada ve Avrupa'daki saha içi başarısını saha dışına da taşıması dikkat çekiyor.
5,5 MİLYAR TL CİRO
Yüzde 18 olan karını yüzde 38'e çıkarmayı başaran Galatasaray Mağazacılık AŞ, 5.5 milyar TL ciroya ulaştı.
MAĞAZALARDAN DEV GELİR
Galatasaraylı taraftarların maç öncesi ve sonrasında büyük ilgi gösterdiği GS Store'lar, kulübün kasasını dolduruyor.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Uzun zamandır çalışması yapılan halka arz işleminin de bu sene içinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.
SATIŞ HEDEFİ RETRO FORMAYLA
Geçen sezon toplam 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştiren GS Store, son retro serisiyle bu sezon da aynı hedefe doğru gidiyor.
LIVERPOOL MAÇINDA REKOR BEKLENİYOR
Önümüzdeki hafta İngiliz ekibi Liverpool ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da yine rekor satış bekleniyor.
DİĞER ÖNEMLİ GELİR DEVLER LİGİNDEN
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u toplamda 7-5'lik skorla eleyen Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırmış ve 11 milyon Euro'yu almaya hak kazanmıştı.
Sarı-kırmızılılar böylece Devler Ligi'nden kasasına bu sezon koyduğu toplam geliri 53.5 milyon Euro'ya çıkaracak.
RAKIP LIVERPOOL
Galatasaray, son 16 turunda Liverpool'la eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45'te sahasında oynayacak.
Rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü Anfield'ta oynanacak. Mücadelenin saat 23.00'te başlaması bekleniyor.