05 Mart 2026 Perşembe
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti

Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti

Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdıran ve Avrupa'da son 16 turuna kalarak göğsümüzü kabartan Galatasaray, finansal anlamda da altın çağını yaşıyor. Sportif başarılarla birlikte coşan sarı-kırmızılı taraftarlar, GS Store mağazalarına akın etti.

Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti - Resim: 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Süper Lig'de oynanan maçlarda Alanyaspor'u geride bırakan Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine doğru çevirdi.

1 12
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti - Resim: 2

Sarı-kırmızılılar, büyük önem taşıyan derbiyi avantajlı bir skorla kapatarak şampiyonluk için bir adım daha atmak istiyor.

2 12
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti - Resim: 3

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk liderliğinde Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürüyor.

Diğer yandan Cimbom'un ligde, kupada ve Avrupa'daki saha içi başarısını saha dışına da taşıması dikkat çekiyor.

3 12
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti - Resim: 4

5,5 MİLYAR TL CİRO

Yüzde 18 olan karını yüzde 38'e çıkarmayı başaran Galatasaray Mağazacılık AŞ, 5.5 milyar TL ciroya ulaştı.

4 12
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti - Resim: 5

MAĞAZALARDAN DEV GELİR

Galatasaraylı taraftarların maç öncesi ve sonrasında büyük ilgi gösterdiği GS Store'lar, kulübün kasasını dolduruyor.

5 12
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti - Resim: 6

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Uzun zamandır çalışması yapılan halka arz işleminin de bu sene içinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

6 12
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti - Resim: 7

SATIŞ HEDEFİ RETRO FORMAYLA

Geçen sezon toplam 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştiren GS Store, son retro serisiyle bu sezon da aynı hedefe doğru gidiyor.

7 12
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti - Resim: 8

LIVERPOOL MAÇINDA REKOR BEKLENİYOR

Önümüzdeki hafta İngiliz ekibi Liverpool ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da yine rekor satış bekleniyor.

8 12
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti - Resim: 9

DİĞER ÖNEMLİ GELİR DEVLER LİGİNDEN

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u toplamda 7-5'lik skorla eleyen Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırmış ve 11 milyon Euro'yu almaya hak kazanmıştı.

9 12
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti - Resim: 10

Sarı-kırmızılılar böylece Devler Ligi'nden kasasına bu sezon koyduğu toplam geliri 53.5 milyon Euro'ya çıkaracak.

10 12
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti - Resim: 11

RAKIP LIVERPOOL

Galatasaray, son 16 turunda Liverpool'la eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45'te sahasında oynayacak.

11 12
Cimbom rekor üstüne rekor kırıyor: Taraftarlar mağazalara akın etti - Resim: 12

Rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü Anfield'ta oynanacak. Mücadelenin saat 23.00'te başlaması bekleniyor.

12 12
